عاجل.. الحكومة ترفع الحد الأقصى لدخل المتقدمين لـ"الإسكان الاجتماعي"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل "سكن لكل المصريين".

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه، منذ قليل، إن الحد الأقصى للدخل بعد الزيادة هو صافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وصافي دخل 14 ألف جنيه شهريا للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.