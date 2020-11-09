فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي اليوم

تستقبل مكاتب البريد الإلكترونية، اليوم الاثنين، راغبي حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بـ14 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 من ديسمبر المقبل لشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين .

الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر يصل إلى 280 ألف جنيه

كان وزير الإسكان، أكد أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشرا يُقدر بـ210 إلى 280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ190 إلى 250 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

توافر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات الإسكان بالبريد

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت أنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة إستمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن فى الأسبوع الأول للحجز، والذى تم تخصيصه لذوى الإحتياجات الخاصة فقط، سحب أكثر من 20 ألف كراسة شروط.

وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه تم نشر فيديوهين جديدين عبر القنوات الرسمية للصندوق في موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، وجاء الفيديو الأول عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل (https://youtu.be/uwdYlZ9 2v58)، والفيديو الثاني عن الطرح الجديد لوحدات متوسطي الدخل (https://youtu.be/lG8bQYJYoiE)، وبهما معلومات شاملة مثل أماكن الطرح والأسعار الخاصة بالوحدات السكنية، والأقساط المطلوبة، بالإضافة إلى حدود الدخل وطرق التقديم، والدعم المقدم من الدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يجعلهما بمثابة ملخص مرئي لكراسة الشروط، وذلك بجانب الفيديو الذى سبق نشره عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو، والذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي (https://youtu.be/j7Rmb68ehjY) .

جميع المعلومات متوافرة على صفحة صندوق الإسكان

وأوضحت، أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع "فيس بوك" من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmff eg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmff eg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.