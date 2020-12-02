خطوات وإجراءات طلب تخصيص مدفن أو ترميمه: يشترط عدم وجود مخالفات

يتساءل العديد من المواطنين عن الخطوات أو الإجراءات المُتبعة، بشأن تصريح تخصيص مدفن أو ترميمه، والجهة المنوطة بإصدار التصاريح، وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص أو ترميم مدفن على النحو التالي:

أولًا: طلب تخصيص مدفن

المستندات المطلوبة

1- صورة من الترخيص.

2- خريطة مساحية مبينًا عليها الموقع المطلوب إقامة الجبانة عليه.

3- 3 نسخ من الرسومات المعمارية والإنشائية للمدفن معتمدة من مهندس نقابي.

4- صورة بطاقة إثبات الشخصية "مع الاطلاع على الأصل".

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون مقدم الطلب مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- يشترط عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات طالب الخدمة

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

وتعلن جهة الإدارة قرارها في طلب تخصيص وإقامة مدفن في موعد غايته شهر من تاريخ التقدم بالطلب.

ثانيًا: طلب ترميم مدفن

المستندات المطلوبة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع الاطلاع على الأصل.

2- إعلام وراثة لمنتفع بالمدفن حال وفاة المنتفع الأصلي.

3- المستندات التي تفيد صلة مقدم الطلب بالمنتفع الأصلي.

4- صورة من الترخيص الخاص بالدفن إن وُجد.

شروط الحصول على الخدمة

- أن يكون مقدم الطلب مصري/ مصرية.

- ألا يقل السن عن 16 عامًا.

- أن يكون مقدم الطلب صاحب المدفن أو أحد الورثة.

إجراءات طالب الخدمة

- استلام نموذج الطلب من شباك الجبانات بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.

- ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات.

- سداد رسوم مقابل تقديم الطلب بالخزينة.

- سداد رسوم الترميم واستخراج التصريح.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة للدراسة والبحث.

- بعد استيفاء الإجراءات يتم تحديد رسوم الترميم ويتم استخراج تصريح الترميم للمنتفع أو أحد الوراثة.

- حال عدم وجود ملف في الأرشيف يكون اسم المنتفع في الحصر يتم عمل معاينة وتحريات شرطة المرافق.

- عرض الملف على الشؤون القانونية للدراسة والبحث، وعرضها على اللجنة العليا للجبانات لإبداء الرأي النهائي ثم تسديد رسوم استخراج الترميم.