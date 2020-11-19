الكبيرة بـ2 مليون والشرعية بـ50 ألفا.. أسعار المدافن في القاهرة والجيزة

شراء المقابر داخل جبانات القاهرة أو الجيزة، ربما أصبح أعلى من طاقة الغالبية العظمى للمصريين، خاصة بعد ارتفاع أسعار المقابر لتصل إلى 2 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يفوق طاقة المواطنين، ما دفع الدولة إلى طرح مقابر في جبانات جديدة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار المقابر في القاهرة والجيزة التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية

المقابر القديمة تصل إلى 2 مليون جنيه

قال راضي فراج، تُربي في جبانات حي الخليفة المعروفة باسم "أحواش الباشوات"، إن أغلب المقابر الموجودة في المنطقة قديمة يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100 عام، وهي مملوكة بالمشاركة بين الأفراد ووزارة الأوقاف، ويصل سعر المقبرة ذات المساحة الكبيرة "150 مترًا" إلى حوالي مليوني جنيه، وغالبا تكون بأكثر من 4 عيون، أما المقابر الشرعية، فيكون استخدامها لمرة واحدة أو اثنين ويكون سعرها 50 ألف جنيه فقط.

أما متوسط الأسعار للمقابر مساحة 40 مترًا ما بين 250 إلى 600 ألف جنيه، بينما يقل السعر إلى 50 ألفًا إذا لم تكن المقابر مجهزة، حسب فراج.

أسعار المقابر في القاهرة والجيزة

وجاءت متوسط أسعار المقابر في القاهرة والجيزة كالآتي:

مقابر ومدافن طريق الفيوم ما بين 150 إلى 600 ألف جنيه.

مقابر ومدافن طريق الواحات 6 أكتوبر، وصل متوسط السعر إلى 500 ألف جنيه

مقابر ومدافن 15 مايو حلوان، ما بين 160 إلى 180 ألف جنيه.

مقابر مدينة نصر الوفاء والأمل، متوسط الأسعار 250 ألف جنيه.

مقابر محور المشير تتراوح ما بين 200 إلى 280 ألف جنيه.

مقابر طريق السخنة "وادي الراحة" يتراوح ما بين 250 إلى 350 ألف جنيه.

مقابر طريق السويس مدينة بدر يتراوح ما بين 120 إلى 180 ألف جنيه.

مقابر ومدافن التجمع الخامس، ما بين 400 إلى 450 ألف جنيه.

وهناك مقابر مساحات أصغر حوالي 22 مترا، تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه.

المدافن الجديدة

وأعلنت محافظة القاهرة طرح مقابر للمسلمين بوادي الراحة، حوالي 130 ألف جنيه ثمن المدفن، ويضاف إليها من 20 ألف جنيه للقطعة المميزة.

وتم طرح عدد من المقابر بمدينة 6 أكتوبر في مدن 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد بنظام حق الانتفاع، بتقسيط، وجاء سعر مساحة 40 مترًا مربعًا 54 ألفًا و600 جنيه، ومساحة 60 مترًا مربعًا، 81 ألفًا و900 جنيه.