كيف تحصل على مدفن مساحته 20 مترا بـ130 ألف جنيه في القاهرة؟

أعلنت محافظة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني اليوم، مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 مترًا بجبانات وادي الراحة المقامة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة - طريق (القطامية - العين السخنة)، حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة، إذ كان من المقرر إغلاق باب التقديم يوم 30 سبتمبر الماضي.

ويكون التخصيص للمدفن مقابل 130 ألف جنيه تسدد بإحدى الطريقتين:

1. سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة: يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

2. السداد علي دفعات يتم كالآتي:

- يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالى المبلغ (32.500 جنيه) ثم تسديد باقي المبلغ على ثلاث شهور متتالية على أن يلتزم بسداد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر، والدفعة الثانية في شهر نوفمبر، والدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

- يضاف مبلغ 20 ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فورًا حال الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة حال السداد على 3 دفعات.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

- يتم استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفقا به صورة.

- بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

مكان التقديم

تقديم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــا.

- يرفق بطلب التقديم المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام.

- أولوية التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

أماكن السداد المسموح بها

بكروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مقرات فوري بلس. علمًا بأنّ قيمه الطلب 500 جنيه لا تُسترد، ولن يعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني.

وتكون البيانات المدرجة بالطلب المقدم على مسؤولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسؤولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل، وحال ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسؤولية مالية أو قانونية.

ويتم تقديم الطلبات لحجز المدافن عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة وتستعرض "الوطن" طريقة الحجز عبر الموقع على النحو التالي..

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنـــــــــا.

- الضغط على لوحة الخدمات.

- الضغط على خدمات محافظة القاهرة.

- ادخل على حجز الجبانات.

- اضغط على حجز جبانات وادي الراحة المرحلة الثانية، علمًا بأنّه لضمان إتمام الحجز لابد من تسجيل بياناتك للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

- اضغط على حجز جبانة.

- اضغط على خدمات جبانات القاهرة، ثم اضغط "تسجيل الدخول".

- ادخل رقمك القومي وكلمة السر الخاصة بك ثم اضغط على "دخول".

- اضغط على جبانات القاهرة ثم اضغط على تسجيل الخدمة.

- اختر محافظة القاهرة ثم اختر ديوان القاهرة.

- ابدأ بتحميل المستندات المطلوبة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية، وشهادات ميلاد الأولاد القصر ثم اضغط على "تسجيل".

- بعد ذلك ادخل اسم الزوج أو الزوجة، والرقم القومي للزوج أو الزوجة المكون من 14 رقما، واسم الأم لمقدم الطلب والرقم القومي لها، ثم حدد نوع المقبرة (عادي - مميز على ناصية أو شوارع رئيسية).

- حال حصولك على مقبرة أخرى يُلغى الطلب.

- يجب التأكد من تحديد طريقة السداد (كاش أو على دفعات).

- اضغط على علامة الدولار ($) الموجودة يسار الشاشة، ثم اضغط على علامة فوري لاختيار طريقة الدفع (فيزا - فوري).

- عند اختيار خدمة فوري سيظهر لك كود، احتفظ به واتجه لأقرب مركز خدمة فوري لسداد المبلغ المطلوب.