تعرف على "مروة" زوجة نجل "القرضاوي" بعد فضح العائلة: بطلة في كرة اليد

بين 4 جدران بيضاء، مستخدمة كاميرا هاتفها، خرجت مروة زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي عن صمتها لأول مرة وهي مضطربة، للتحدث عما عاشته مع نجل القرضاوي وما تنتظره من مخاوف جراء أفعال وتهديدات.

"بناشد الحكومة المصرية والتركية ومنظمات حقوق الإنسان، مش عارفة أعلم ولادي ولا أدفع إيجار، طلع قرار من المحكمة بمنع ولادي من السفر على أساس إن ولاده في خطر، إزاي المحكمة صدقت بده".. قالت "مروة" في فيديو نشرته من مقر إقامتها في تركيا، تستغيث فيه بالحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، لتخليصها منه هي وبناتها.

السيدة التي تعيش وسط حالة من التهديدات لها من البنات 3، الأولى 9 سنوات، والوسطى 5 سنوات، والصغرى 4 سنوات، تحاول أن تعود بهن إلى مصر لكنها عاجزة وسط تهديدات بسوء السمعة ومستقبل بناتها، وهو ما دفعها لنشر الفيديو "لو حصل لي أي حاجة، يبقى السبب عبدالرحمن يوسف القرضاوي، قال لي هسوّد عيشتك وهنهي حياتك، وبقول كده عشان لو حصل حاجة"، بحسب مروة.

ورغم أنها عرفت نفسها من خلال اسمها الأول فقط إلا أنها نوهت عن العديد من الأمور للتعريف بها كان أبرزها:

1- لاعبة سابقة في منتخب مصر لكرة اليد للسيدات.

2- ليس لها أي اتجاهات سياسية، وإنما ميولها فنية.

3- يتيمة الأب والأم وعمتها من سافرت معها في المرة الأولى لمراعاتها وبناتها.

4- عادت إلى مصر لمدة سنتين ونصف بعد أن اشترط عليها نجل القرضاوي التوقيع على شيك بـ10 مليون دولار، بحسب قولها، وتقول: "أضربت عن الطعام وأنا حامل في بنتي الثالثة، ونزلت فعلًا مصر لمدة سنتين ونص وماحدش ضايقني من الأمن ولا غيره".

5- ادعى عبدالرحمن القرضاوي أنها مريضة نفسيًا ولكنها تنفي ذلك وأنها على استعداد للذهاب لأي طبيب لنفي ذلك.

6- والدة لـ3 بنات من ابن القرضاوي أكبرهن فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات.