ظبط 13 سائق حافلة دراسية ثبت تعاطيهم المخدرات بمحافظات مختلفة

في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظا على أرواح طلبة المدارس.

فقد واصلت جهود اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور، كما واصلت اللجان عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

هذا وقد أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات "القاهرة – الجيزة – مطروح – البحر الأحمر – أسيوط – المنوفية – سوهاج – البحيرة – الفيوم – المنيا – بني سويف – دمياط – الإسكندرية - الإسماعيلية – الدقهلية - الشرقية"، باستهداف 34 مدرسة بإجمالي فحص 464 حالة تبين إيجابية 13 حالة من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطي المواد المخدرة.