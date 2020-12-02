تحذير أوروبي من اعتماد بريطانيا للقاح "فايزر": يسبب مشاكل

حذر مشرّع بارز في الاتحاد الأوروبي من موافقة بريطانيا "العاجلة والسريعة" على استخدام اللقاح ضد كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، معتبرًا ذلك "أمرًا يمكن أن يسبب مشاكل".

وقال بيتر ليسي، وهو مشرّع من الاتحاد الأوروبي وعضو في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أعتبر هذا القرار إشكاليًا، وأوصي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تكرار العملية بالطريقة نفسها. إن بضعة أسابيع من الفحص الشامل (الإضافي) من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أفضل من تصريح تسويق طارئ عاجل للقاح"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم موافقتها على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.