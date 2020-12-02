عاجل.. مد مهلة تحويل ممارسات الكهرباء لعدادات كودية حتى نهاية 2020

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، حتى نهاية عام 2020.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين، ورفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتقدم بالطلبات.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الطلبات التي جرى تقديمها على المنصه الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

يذكر أنّ المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 930 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2.2 مليون وحدة، وشملت الطلبات شركات توزيع الكهرباء التسع.