محافظ بورسعيد يناقش سبل التطوير المؤسسي والتكنولوجي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا في إطار المبادرة الرئاسية "مصر الرقمية".

وناقش خلال الاجتماع، التطوير المؤسسي للمحافظة في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لاستكمال أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، بالمهندسة غادة لبيب، مؤكدا على فخره بالنجاح الذي حصلت عليه المحافظة، والذى كان نتيجة الجهود المثمرة لمختلف الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة والمالية والتخطيط والاتصالات، مشيرا إلى أننا نفخر بأن الوطن العربي بأكمله أشاد بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ووجه المحافظ الشكر لمعالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات التي ساهمت في جعل بورسعيد المحافظة النموذجية الأولى من خلال تطبيق مشروعات قومية عملاقة تتم للمرة الأولى وأهمها مشروع التحول الرقمي ومشروع التأمين الصحي الشامل، متطرقا للحديث عن مدى الاختلاف الذي شهدته محافظة بورسعيد بعد التطور الهائل في المنظومة الصحية وتحقيق مستوى الرضا لدى المواطنين.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التي أنشأت إدارة للتحول الرقمي يديرها كوادر شبابية، لافتا أن الاعتماد على العناصر الشبابية كان من الأسباب الرئيسية في نجاح المحافظة والإشادة بها في الوطن العربي .

وقدمت المهندسة غادة لبيب التهنئة لأبناء المحافظة، لاختيار محافظة بورسعيد أفضل محافظة في الوطن العربي، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة.

وشددت على أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، مع التصدي لكل أوجه الانحرافات أو الفساد في منظومة العمل الحكومي بالمحافظة.

واستعرضت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لاسيما الخدمية منها، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على تطوير الجهاز الإداري للدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمي ومفاهيمه بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي، ويعظم من رضاء المواطنين.

وكشفت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي عن تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية في مجال أساسيات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة في إطار مبادرات الثقافة الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي على وجود تعاون فعال بين الوزارة والمحافظة لتطوير منظومة عمل المحافظة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمي لمواطني المحافظة بما يساهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، معلنة إطلاق مبادرة شباب مصر الرقمية لتأهيل حديثي التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.