نائب وزير الاتصالات: بورسعيد محافظة نموذجية على أعلى مستوى من التطور

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، يرافقه المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، اليوم، إدارات خدمة المواطنين والتحول الرقمي، والتغييرات المكانية بديوان عام المحافظة ومركز شبكات معلومات المرافق، عقب اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والتأمين الصحى الشامل.

وخلال الجولة، عُرض شرح موجز عن طبيعة عمل إدارات التحول الرقمي والتغييرات المكانية وخدمة المواطنين، والتطور الذى تم تحقيقه فى الإدارات المذكورة، فى إطار خطة الدولة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق منظومة الرقمنة والتحول الرقمى، التى تتيح سرعة وإنجاز الأعمال.

ومن جانبها، أشادت المهندسة غادة لبيب، بمستوى إدارات الديوان العام، والتطور التكنولوجى، فى ظل منظومة التحول الرقمى ببورسعيد، مؤكدة أن بورسعيد أصبحت محافظة نموذجية على أعلى مستوى من التطور.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر الرقمية"، ناقشا خلاله التطوير المؤسسي للمحافظة، في إطار إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لاستكمال أعمال التحول الرقمى بالمحافظة.

وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان، بالمهندسة غادة لبيب، مؤكدا فخره بالنجاح الذى حصلت عليه المحافظة، والذى كان نتيجة الجهود المثمرة لمختلف الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة والمالية والتخطيط والاتصالات، مشيرا إلى أننا نفخر بأن الوطن العربى بأكمله، أشاد بإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد.