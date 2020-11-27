محافظ بورسعيد: عولجت في التأمين الصحي الشامل عندما تعرضت لوعكة صحية

عقّب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على اختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي، بأن حصوله على تلك الجائزة العظيمة تأتي بعد فضل الله عز وجل والرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، التي جعلت بورسعيد قاطرة تنمية مصر خلال السنوات السابقة، بالإضافة للجهود المضنية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين.

وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أن جميع المسؤولين يتعاونون مع بعضهم البعض بالتنسيق مع الحكومة من أجل أن تكون بورسعيد نموذج يتم تطبيقه في كافة محافظات الجمهورية بفضل الله، مشيدًا في الوقت ذاته بكون المحافظة من أولى المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل اشتركت فيها كافة أجهزة الدولة، وبمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها حلم لكل المصريين: "كنا نحتفل بمحافظة بورسعيد مع وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد بمرور عام كامل على تطبيق منظومة التأمين الصحي التي تمت بنجاح ويستفيد منها كل بيت وكل مواطن في بورسعيد".

وأوضح الغضبان، أنه كمسؤول عندما تعرض لوعكة صحية، "التأمين الصحي الشامل هو من قام بعلاجه"، ولم يسافر خارج المحافظة أو خارج البلاد أو يذهب للقاهرة من أجل العلاج، بل تم علاجه في التأمين الصحي الشامل، ولم يذهب لأي مستشفى خاص، وهذا أكبر دليل على نجاح المنظومة.

ووجّه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لوزراء الاتصالات والمالية والتخطيط والصحة، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة من أجل إنجاح المنظومة، كما ذكر أن المحافظة تُعد الاولى على مستوى محافظات الجمهورية التي يتم فيها تطبيق نظام التحول الرقمي.