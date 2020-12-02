فضيحة جنسية جديدة للهارب محمد ناصر "كناريا": أقام علاقة مع تركية

استمرارًا لمسلسل الفضائح التي لاحقت الإخواني الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، التي يتم بثها من تركيا، كشفت مصادر، لـ"الوطن"، عن فضيحة جنسية جديدة لناصر، بعد أن أقام علاقة غير شرعية مع سيدة تركية متزوجة.

وقالت المصادر إن "ناصر" كان يواعد هذه المرأة في منزله، خاصة في ظل المشاجرات الأخيرة له مع زوجته الثانية.

وأضافت المصادر أن السيدة طالبت "ناصر" بقطع العلاقة أكثر من مرة، خاصة بعد التسجيلات الجنسية المسربة التي جمعت ناصر مع عدد من ضحاياه، وطالبته بحذف أي رسائل أو صور جمعتهما، خشية فضح أمرهما، وهو الأمر الذي رفضه ناصر، متمسكًا بالاستمرار في العلاقة.

ولجأت السيدة التركية إلى وسيط لإقناع ناصر بالابتعاد عنها، وهو مصري، أحد الهاربين بعد ثورة 30 يونيو، ويتولى منصبًا في قناة مكملين التي يعمل بها ناصر.

محمد ناصر يدعو سيدة متزوجة لإقامة علاقة غير شرعية

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي تلاحق محمد ناصر، ففي أكتوبر الماضي، انتشرت مكالمة مسربة للإخواني محمد ناصر مع سيدة متزوجة، يدعوها لإقامة علاقة غير شرعية، وبعد ساعات من المكالمة الجنسية أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اسم "محمد كناريا" على الإعلامي الإخواني، وتساءل البعض عن سر التسمية.

ويأتي السبب وراء التسمية، ما قاله الإخواني محمد ناصر في المكالمة، حين تحدث إلى السيدة واصفا نفسه بـ"الكناريا".

وقال ناصر في المكالمة: "أيوا يا روحي؟، اتأخرتي ليه كده؟".

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

ناصر: "ما تيجي بكرا، وحشتك، وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجز لك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".

وأثارت مكالمة ناصر للسيدة المتزوجة المجهولة، ردود فعل على موقعي فيس بوك وتويتر، بين الاستنكار والسخرية، ووصف العديد من المواطنين الإعلامي الإخواني بـ"محمد كناريا" للسخرية منه، إذ قال عبدو غزالي: "وقعت يا خروف، ودي آخرة كدبك على الخرفان بتوعك".