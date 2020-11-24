الهارب محمد ناصر.. حصل على 50% في الثانوية وعمل "نبطشي أفراح"

رحلة من التنقل بين المهن المختلفة، انتهت باستقراره في أحضان جماعة الإخوان الإرهابية، حتى أصبح مذيعًا في قنواتهم التحريضية، من أجل حفنة من المال، في مقابل الهجوم على الوطن والتحريض ضده.

ويوما بعد يوم، يطل الإعلامي محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، لبث سمومه من أجل إثارة الفوضى في البلاد، إذ هاجم الدولة في أكثر من مناسبة لتحقيق مصالح الأجندات الخارجية وكسب الكثير من الأموال.

الهارب ناصر يدعم حالات القمع والانتهاكات ضد الشعب التركي

ويعاني الهارب محمد ناصر من الشيزوفرينيا والتناقضات، التي تظهر جلية في تصرفاته التي تظهر خلال برنامجه على قناة مكملين الإرهابية، من خلال تمجيده للواقع التركي، متجاهلا حالات القمع والانتهاكات التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، ضد شعبه.

وظهر الأمر أكثر وضوحا مع الإخواني محمد ناصر، في برنامجه "مصر النهارده"، على قناة مكملين الإخوانية، بعد خروجه في فيديو يكشف به عن حالة التناقض الواسعة التي يعيشها مذيعي الإخوان، والذي أظهر نشطاء فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حديث الهارب محمد ناصر عن الديمقراطية في تركيا، وفي ذات الوقت يظهر حالات الاعتقال الوحشية التي تتبعها الشرطة التركية ضد المعتقلين وحالات التعذيب ضد المعارضين للرئيس التركي.

وأوضح ناصر: "تركيا لما جربت هذا الخط من الديمقراطية الحقيقية، النتيجة تركيا أصبحت كذلك، اتفرج على تركيا وأوعى تيأس، ليّا صديق قال جملة عن إسطنبول، وهي إن الفرق بين القاهرة وإسطنبول حاجة واحدة بس، وهي النضافة"، وفي ذات الوقت تظهر اللقطات حالات اعتقالات واسعة وأعمال عنف، تمارسها الداخلية التركية ضد الشعب التركي".

يذكر أنّ تاريخ محمد ناصر المهني، مليئ بالتناقضات والتحريض ضد الدولة، مرة معارض لجماعة الإخوان الإرهاربية، ومرة أخرى مؤيدة لجماعة الإخوان عبر فضائياتها المذاعة من تركيا.

ناصر فشل بالثانوية وأصبح "نبطشي أفراح"

ويجهل الكثيرون أنّ الإعلامي الهارب محمد ناصر، بدأ حياته بالفشل في الثانوية العامة حتى التحاقه بالصدفة بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، ليمارس بعدها مهنة نبطشي الأفراح قبل ظهوره على قنوات الإخوان.

وبدأت حياة "ناصر" بالفشل، إذ حصل على مجموع 50% حال دون التحاقه بإحدى الكليات، لتلعب الصدفة دورا مهما في حياته، وافتتح لأول مرة قسم النحت بكلية فنون جميلة بجامعة المنيا، ولم يتقدم عدد كبير لهذا القسم، حينها سنحت له فرصة الالتحاق بالكلية.