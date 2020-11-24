أسرة محمد ناصر تتبرأ منه حيا وميتا: لو مات مش هندفنه في مصر

لايمر يومًا إلا ويلحق وصمة عار جديدة لأهله وجيرانه الذي نشأ بينهم، الإعلامي الإخواني محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الاخوانية، الذي تبرأ أهله وأقاربه وأصدقاؤه منه بسبب أفعاله المخزية والتي وصفوها بالعار.

وفي ردة فعل جديدة على أفعال "ناصر"، أعلنت أسرة المذيع الإخواني، عن رفضها لدفنه في مصر بمدافن العائلة، وقال محمد طارق على، شقيق محمد ناصر، إن "محمد ناصر عايز الدم، ولن نقبل بدفنه فى مصر"، واصفا شقيقه بـ"الخائن والإرهابى والمفروض ينضرب بالجزمة، ومن حسن حظى إنى عاصرت عهد الرئيس السيسى، وبعد فترة هنعرف كلنا البلد كانت رايحة فين، والسيسي عمل إيه".

وأضاف لـ"الوطن"، أن أسرة محمد ناصر اتخذت قرارًا بالتبرأ من المذيع الإخواني بسبب الأفعال التي وصفوها بـ"المشينة"، مضيفا: "الأسرة أكدت أنه لن يتم دفن محمد ناصر في مقابر العائلة، وفي مصر عامة حتى لو على جثتهم أو لحس التراب"، حسب قوله.

شقيقه: محمد ناصر بتاع كازينوهات

وتابع: " محمد لا يعرف أى شيء عن جماعة الإخوان، ومالوش علاقة بالإخوان، بل بالعكس كنا نقعد جلسات مزاج، وهو كان بيدخل كازينوهات فى مصر، ولم يشارك فى الحراك الثورى الذى شهدته مصر بداية 2011"، موضحا: "خلال ثورة 25 يناير محمد ناصر كان قاعد فى بيته، ولم يشارك فى الثورة، ولم يكن لديه أى مشكلة".

و أشار، إلى أن محمد ناصر ذهب مرة إلى قريتهم فى بنى سويف، وأخذ أبناءه ولم يعود مرة ثانية، وانقطعت الصلة بينهم وبينه، مضيفًا: "لا نريد التواصل معه مرة ثانية لأنه بيهدم فى الدولة المصرية".

فيما، كشف محمد عبد التواب أحد أصدقاء محمد ناصر، التحول الكبير الذى طرأ على الإعلامى، قائلا: "اختفى محمد لفترة طويلة ثم فوجئنا به يظهر على قنوات الإخوان يسب فى الناس ومؤسسات الدولة".

وانتقد "عبد التواب" ما يردده مذيعى قنوات الإخوان الإرهابية ضد مصر من أجل الحصول على مزيد من الدولارات، قائلا : "انت يا محمد ناصر ومعتز مطر قاعدين فى الخارج واكلين شاربين وقاعدين فى التكييفات وبتاخدوا بالدولارات".

وأكد أن مذيعى قنوات الإخوان سيكونوا عبرة للآخرين، موجها رسالة لمحمد ناصر، "هتكون عبرة للخلق، لأنك تمارس دائما التسلق، وتحب تطلع على كتف أى حد، ده طلع على أكتاف أخواته، ويكفى إنك هتموت غريب، وإخواتك مش هيعملوا لك جنازة".

ومن جانبه، كشف خالد جبريل أحد جيران عائلة محمد ناصر، أن الإعلامى الذي أساء لعائلته ولسمعتها، قائلا: "أهل محمد ناصر ناس محترمة جدا وكلهم ناس طيبة ولكن يطلع واحد زى ده يسيئ لسمعتهم".