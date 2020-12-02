رئيس جامعة سوهاج يتفقد استعدادات افتتاح معهد تكنولوجيا المعلومات

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الاستعدادات النهائية لمعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، فرع سوهاج تمهيدا لافتتاحه، الذي تم إنشائه بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالحرم الجامعي الجديد.

صاحب رئيس الجامعة، المهندس أحمد صلاح مدير المعهد فرع سوهاج، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات والدكتور محمود أبوالعز مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة.

وخلال تفقده أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بإنشاء هذا المركز بالجامعة، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تعميم مشروع التحول الرقمي في كل المحافظات، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة.

وأكد أنه سيكون إضافة قوية بالجامعة لتقديم البرامج التدريبية المختلفة لشباب الجامعة من الخريجين في جميع التخصصات، بهدف تأهيليهم للمنافسة بسوق العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات ودخول عصر الذكاء الاصطناعي لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية المتسارعة، مؤكدا على ضرورة عمل توعية للطلاب بأهمية الالتحاق بتلك الدورات والتدريبات لوضعهم على الطريق الصحيح لسوق العمل التكنولوجي.

وخلال كلمتها عبر الفيديو كونفرنس أكدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد ITI بوزارة الاتصالات، أن المعهد سيقدم برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، وعمليات التشغيل بالأسواق المحلية والمشروعات القومية المؤسسة بنيتها التحتية على التحول الرقمي، مثل عمليات الترشيد لمصادر الطاقة المختلفة بالعاصمة الإدارية الذكية وغيرها.

وأوضح المهندس أحمد صلاح، أن التدريب بالمعهد يكون عبارة عن منحة مدتها من 3 إلى 9 أشهر بالمجان، يمنح بعدها الخريجين شهادة معتمدة تؤهلهم للتنافسية بسوق العمل داخل وخارج مصر إضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدربين، مضيفاً انه تم تفقد كامل لمبنى المعهد من الداخل والخارج والتجول داخل القاعات والمعامل المعدة على أحدث أنظمة التكنولوجيا الرقمية في العالم استعداداً لافتتاحه.