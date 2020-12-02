 إنشاء مركز لتكنولوجيا النانو بجامعة سوهاج

أصدر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، عدد من القرارات خلال جلسته المنعقدة، اليوم، حيث وافق المجلس علي مقترح اللجنة النقابية للعاملين بشأن إطلاق اسم رؤساء الجامعة السابقين على مدرجات وفصول الجامعة ودفعات التخرج بمختلف الكليات، تخليداََ لدورهم العظيم وتقديراََ لجهودهم المبذولة داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، أن المجلس وافق على إنشاء مركز لأبحاث علوم وتكنولوجيا النانو، ليكون قاعدة بحثية لمواكبة التطور في مجال علوم وتطبيقات تكنولوجيا النانو، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس إدارة مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بأن يكون التدريب يومين نظري في المادة العلمية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات عن مكافحة الفساد ووسائل مجابهته.

وأضاف أن المجلس وافق على عقد اتفاقية شراكة التدريب بين كلية التكنولوجيا والتعليم والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك توقيع برتوكول تعاون بين مركز التشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم، وجمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال للصناعات الصغيرة لتدريب الطلاب والخريجيين على الحرف الصناعية.

وذكر "عزيز" أن المجلس وافق على المشاركة في جوائز النيل المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من خلال ترشيح كلا من الدكتور حسام الدين محمد مازن أستاذ تكنولوجيا التعليم المتفرغ لجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية، والدكتور بهاء الدين محمد مزيد وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، لنيل جائزة التفوق في مجالات الأدب.

من جانبه قال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس قرر منح ٦ درجات دكتوراه للباحثين بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، والآثار، بالإضافة إلى منح ٩ درجات ماجستير للباحثين بكليات التربية، العلوم، الآداب والزراعة، مشيراً إلى موافقة المجلس علي منح درجة الدبلوم العامة في تخصص الرياضة لطالب بكلية التربية الرياضية، ومنح ١٠ طلاب درجة الماجستير المهني في العلوم الزراعية، إلى جانب منح ٢٠ طالب بالمعهد الفني للتمريض درجة الدبلوم التخصصي في التمريض.