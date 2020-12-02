فيلم "تحت السماء المفتوحة" يفتتح عروض مسابقة "القاهرة السينمائي" غدا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في الثالثة والربع من مساء غد الخميس، الفيلم الياباني "تحت السماء المفتوحة" إخراج نيشيكاوا ميوا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي يفتتح عروض المسابقة الدولية للدورة 42، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تدور أحداثه حول "مياكامي" الذي يخرج من السجن بعد أن قضى به معظم عمره، بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم، إلا أنه يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه، لكن المجتمع لا يتقبله.

وتفتتح في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي يتم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب"، من إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وتحفر بذلك منة عدلي القيعي، اسمها بحروف من ذهب في الساحة الفنية والسينمائية، عبر كتابتها أغنيات أكبر مهرجانين سينمائيين في مصر، حيث يعقب العمل الجديد النجاح الجماهيري الكبير، الذي لاقى آخر أغنيات "منة" "دقي يا مزيكا"، التي تعاونت خلالها مع الفنان رامي عياش، وتم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وتم تقديمها في حفل الافتتاح وإعادة إطلاقها بعد المهرجان بشكل فيديو كليب ضم نخبة من النجوم.