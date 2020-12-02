التضامن: بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس لدعم ذوي الإعاقة

وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمي الكراسي المتحركة.

جاء ذلك في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوي الإعاقة، ويأتي توقيع البروتوكول استكمالا لمشروع "كرسي بالمقاس" الذي سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مباني كلية آداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتي بها أكبر عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة في هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للعمل علي تيسير التنقل داخل المباني الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والأكاديمي الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية.

من جانبها قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين الوزارة ورؤساء 24 جامعة حكومية، لإنشاء وحدات اجتماعية داخل الجامعات لخدمة الطلاب غير القادرين ولذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

كما تتيح قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.