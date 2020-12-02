"رياضة الدقهلية" تجري اختبارات البطل الأولمبي لناشئي الجودو

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، فعاليات انتقاء لاعبي "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي 2020/2021" مرحلة الناشئين لرياضة "الجودو" لمواليد 2009 - 2010 بصالة المنازلات في ستاد المنصورة الرياضي.

وحضر الاختبارات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية واكتشاف المواهب الرياضية، وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية" وبين الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بالوزارة والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة .

وجري استقبال اللاعبين وتسجيل بياناتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس الوزن والطول لهم ثم أجريت عليهم مجموعة من اختبارات الجودو البدنية "اختبار الوزن من الثبات واختبار المركب التوازن الطول والوزن" .

وكان ذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة من الدكتور محمد السيد علي المشرف الفني بالاتحاد المصري للجودو، والكابتن جلال عوض خبير بالاتحاد المصري للجودو والكابتن عبد الحليم السيد عبد الحليم مندوب الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة وذلك للإشراف والتنظيم على عملية انتقاء اللاعبين لإتاحة الفرصة وفرض مبدأ المساواة لجميع المتقدمين .

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى انتقاء واكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على إعدادهم وتأهيلهم من قبل المتخصصين لإعداد أبطال دوليين قادرين على رفع اسم مصر في الألعاب الرياضية المختلفة.