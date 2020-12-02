البيطريين: فتح باب توفيق الأوضاع بصندوق التكافل حتى 31 ديسمبر 2020

أعلن الدكتور محمد شفيق، مدير صندوق التكافل الاجتماعي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فتح باب توفيق الأوضاع فى صندوق التكافل، حتى 31 ديسمبر 2020.

وبحسب بيان عن النقابة، يناشد مجلس إدارة صندوق التكافل، الأطباء البيطريين، المشتركين بالصندوق، بسرعة سداد اشتراكات التكافل قبل نهاية ديسمبر، حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامة، أو الفصل فى حالة الانقطاع عند السداد لمدة عامين.

من ناحية أخرى، بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، أمس الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة عشرة أيام، حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

ويتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.وحددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الأوراق المطلوبة لفتح باب الترشح، هى:

- ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه (رئيس- عضو فوق السن- عضو تحت السن )

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنية النقابة ساري.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك بتاريخ قيد سابق على تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية- أن يكون مُسدداً اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2020 م.

- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التي يعمل بها (للأطباء العاملين بالحكومة فقط).

- إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهه حكومية أو خاصة.