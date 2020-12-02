تتسارع في ثلاث ثوان.. "بينينفارينا" تكمل اختبار سرعة "باتيستا"

وصلت Automobili Pininfarina إلى لحظة فارقة في تطوير سيارتها الجديدة Battista، حيث أكملت السيارة الكهربائية النقية Hyper GT، أول برنامج اختبار عالي السرعة في مركز Nardò التقني في إيطاليا.

يمثل الاختبار الناجح بداية الفصل التالي في برنامج تطوير أقوى سيارة رياضية إيطالية، تم إنتاجها على الإطلاق.

سيشهد هذا تسعة إصدارات من الاختبارات والتجارب لسيارة Battista الكهربائية النقية التي يتم استخدامها على الطرق العامة وفي مقرات الاختبار الخاصة لضبط معايرة الهيكل المصمم بحسب الطلب واختبار مدى مواءمته، ونظام توجيه عزم الدوران المتقدم وتجربة الصوت الفريدة.

اختتم السائق الاختباري ومدير ديناميكيات السيارات جورجيوس سيروبولوس سلسلة من الاختبارات الديناميكية في أرض الاختبار المشهورة عالميًا، بما في ذلك سباقات السرعة خلال الدورانات الحادة في حلقة Nardò التي يبلغ طولها 12.6 كيلومترات ولفافات المسار الملتوي بطول 6.2 كيلومترات.

من جانبه قال رئيس المنتجات و الهندسة ب Automobili Pininfarina باولو ديلاتشا: "يعتبر هذا الاختبار لحظة مثيرة لعملائنا و لفريق العمل في Automobili Pininfarina حيث نكمل مرحلة أخري في تطوير أقوي سيارة رياضية إيطالية علي الإطلاق، لقد أجرينا تطويرًا مكثفًا باستخدام تقنية المحاكاة المتقدمة، ويمكننا الآن ضبط معايير هيكل Battisa و نظام توجيه عزم الدوران الرائد رباعي المحركات علي الطريق و المسار"

توفر بطارية Battista التي تبلغ 120 كيلووات في الساعة الطاقة لأربعة محركات كهربائية - واحدة في كل عجلة - لإنتاج طاقة مجمّعة تبلغ 1900 حصان وعزم أقصى يبلغ 2300 نيوتن متر.

مجموعة نقل الحركة المتقدمة لديها قادرة على توزيع القوة بذكاء بين جميع العجلات الأربع لتحسين الجر في جميع الظروف وتسمح للعملاء بتخصيص تجربة القيادة لتناسب أذواقهم الشخصية باستخدام خمسة أوضاع قيادة فريدة (Calma وPura وEnergica وFuriosa وCarattere).

قال جورجوس سيروبولوس السائق الاختباري ومدير ديناميكيات السيارات بAutomobili Pininfarina: "إمكانات الأداء الهائلة لـBattista واضحة، ولا مجال للنقاش فيها.

لن يختبر عملاؤنا مثل هذا التسارع من قبل، ومع ذلك فإن منحهم الفرصة لتصميم تجربتهم باستخدام مجموعة من أوضاع القيادة يعني أن هذه السيارة الخارقة تقدم أكثر بكثير من مجرد إثارة السرعة.

مع نطاق خالٍ من الانبعاثات يبلغ 500 كيلومتر وتقنية الدفع الرباعي المتطورة، ستكون كل قيادة في Battista ممتعة".

يتميز اختبار Battista النموذج الأوّلي في مركز Nardò التقني بمرونته وقابليته للتطوير والتحديث.

أصبح التصميم الداخلي الكامل المكتمل بتفاصيل فاخرة للسيارة تحت فرشها الأنيق المصنوع من ألياف الكربون فرصة للمهندسين لتقييم كل عنصر من عناصر سيارات GT الهجينة الفاخرة الجديدة.

تجربة قيادة مخصصة ستضمن إعدادات ضبط الهيكل حسب الطلب أن توفر السيارة Battista تجربة قيادة ديناميكية فريدة من نوعها والتي يمكن تعديلها لتناسب طبيعة كل رحلة قيادة.

سمحت مرحلة الاختبار هذه لمهندسي Automobili Pininfarina بتطوير مجموعة من التقنيات التي تساهم في تجربة Battista الديناميكية الفريدة بما في ذلك:

- ضبط الفرامل: Battista هي أول سيارة كهربائية خارقة تتميز بتقنية مكابح Brembo CCMR المتقدمة والمصنوعة من الكربون والسيراميك. سيرتكز عملها على مزج عملياتها مع نظام الفرامل الهوائية عالية السرعة ونظام استعادة الطاقة، لتحقيق الأداء الأمثل وثقة السائق.

- توجيه عزم الدوران: سيتم ضبط توجيه عزم الدوران رباعي المحركات بشكل فريد ليناسب خصائص سيارة Battista الفائقة المصممة بحسب الطلب، مما يوفر قوة سحب مذهلة وثقة السائق في جميع الظروف. سيتم تحسين توجيه عزم الدوران المحايد للطاقة لاستعادة الطاقة الكهربائية وتحويلها بسلاسة لتعزيز النطاق والكفاءة.

- إعدادات الهيكل المخصصة: بعد حوالي 1،000 ساعة من الاختبار الديناميكي الافتراضي؛ سيتم تقييم مكونات التعليق بالأذرع المزدوجة، وعجلات الألمنيوم المطروقة، وقضبان الليّ، والمواد المرنة، مع الاستفادة القصوى من هيكل أحادي من ألياف الكربون شديد الصلابة في Battista لإتقان تجربة القيادة.

- اختبار وضع القيادة: يمنح التوجيه المتقدم لعزم الدوران Automobili Pininfarina القدرة على إنشاء خصائص مميزة بين كل وضع قيادة مقارنةً بسيارة ICE التقليدية. سيتم ضبط البرنامج النهائي واختباره لكل وضع من أوضاع القيادة الخمسة لسيارة Battista على الطريق والمسار.

- اختبار الإطارات: سيحصل العملاء على الخيار ‘Prezioso’ في العجلات الأمامية والخلفية المصنوعة من الألومنيوم مقاس 20 بوصة والخيار ‘Impulso’ في العجلات الأمامية مقاس 20 بوصة والخلفية مقاس 21 بوصة، مع توفير 8.9 كجم في الكتلة غير المعلقة عبر جميع العجلات، مع ما يقابلها من إطارات عالية الأداء: Michelin Pilot Sport Cup 2R أو Pirelli P Zero. سيقوم المهندسون بتحسين إعدادات الهيكل لتناسب كل استعمال أثناء مرحلة الاختبار الديناميكي.

- ديناميكية الهواء على السرعات العالية: بعد اختبار المحاكاة وأنفاق الرياح، سيتم تطوير التصميم الخارجي الفريد وديناميكية الهواء لـ Battista أثناء اختبار الحلبة للتأكد من أن تفاصيل نحت الجسم الخارجي للسيارة يوفر الأداء والثبات من حيث ديناميكية الهواء والراحة المتوقعين من سيارات الرفاهية ذات السرعات الفائقة.

- تجربة الصوت: ستوفر Battista تجربة قيادة فريدة من نوعها بكل معنى الكلمة، وسيتمكن الفنيون بفضل التطوير الديناميكي من تطوير المشهد الصوتي داخل السيارة وخارجها لتلائم الحمض النووي للسيارة فائقة السرعة في جميع بيئات القيادة.

عندما يتم تسليم السيارات الأولى للعملاء في عام 2021، ستتسارع Battista من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في أقل من ثانيتين - أي أسرع من سيارة Formula 1 الحالية.

كما ستسارع من 0-300 كم / ساعة (0-186 ميل / ساعة) في أقل من 12 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كم / ساعة (217 ميلاً / الساعة).

رفاهية الاتصالاتستجمع سيارات GT الهجينة الفاخرة بين الأداء الفائق مع التجوال العالمي السلس بفضل الشراكة مع شركة الاتصالات المتكاملة Deutsche Telekom. تضمن الاتفاقية أن يتمتع عملاء Battista بالاتصال عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم دون انقطاع أو تكبد رسوم إضافية.

يدعم هذا الاتصال المتقدم تقنية Over-The-Air، القادرة على تحديث البرامج عن بُعد لـ 26 وحدة تحكم فردية على Battista، تشمل كل شيء من مجموعة نقل الحركة الكهربائية الخالصة إلى نظام المعلومات والترفيه.

ستراقب تقنية "التشخيص الذكي" (Smart Diagnostics) أيضًا سيارات GT الهجينة الفاخرة لاكتشاف المشكلات المحتملة قبل ظهورها، مع الاستفادة من تقنيات اتصالات القرن الحادي والعشرين إلى القطاع لأول مرة.

تتضمن مجموعة الخدمات الرقمية الصديقة للعملاء المقدمة مع كل سيارة Battista أيضًا شحنًا مجانيًا بالشراكة مع ChargePoint وتوافر صندوق حائط مصمم من Pininfarina SpA بنفس لون السيارة الفائقة.

تم إطلاق اسم Automobili Pininfarina Battista على اسم Battista ‘Pinin’ Farina، مؤسس شركة Carrozzeria Pininfarina، التي أسسها في عام 1930. إن السيارة الكهربائية النقية سيارات GT الهجينة هي تحقيق حلم Battista برؤية سيارة منتجة تحمل اسم Pininfarina وسيتم تسليم السيارات الأولى للعملاء في عام 2021. ولن يتم تصنيع أكثر من 150 نموذجًا يدويًا في كامبيانو بإيطاليا، مما يوفر مزيجًا فريدًا من التصميم الأسطوري والتكنولوجيا الكهربائية.