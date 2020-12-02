محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي بالفلكي

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال مشروع توصيل شبكة الصرف الصحى بشارع 16 في الفلكي ومتفرعاته بنطاق حي المنتزة أول، بإجمالي 48 مليون جنيه، من خلال الجهاز التنفيذي لشركة الصرف الصحي.

واستنكر المحافظ بطء أعمال التنفيذ بمشروع الصرف الصحي في الفلكي؛ إذ بلغت نسبة الأعمال حتي الآن 25%، وكلف رئيس حي المنتزة أول، بعقد اجتماعا عاجلا بجميع القائمين والمسؤولين عن تنفيذ المشروع؛ لتسريع الأعمال في المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال مارس المقبل.

وشدد "الشريف" على أنه لن يسمح بأي تقصير، وإذا لم تسرع الأعمال بالمشروع خلال أسبوع، ستستبدل الشركة القائمة علي الأعمال بأخرى، استجابة لشكاوى المواطنين.

والتقى المحافظ عددا من أهالي منطقة الفلكي في أحد المقاهي الشعبية للاستماع لمشكلاتهم، ووعد بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن ينسق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذها المحافظ اليوم، بمنطقة الفلكي للوقوف على مستوى الخدمات بالمنطقة، بحضور المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، وممثلي مرور الإسكندرية.

من جهة أخرى، تواصل محافظة الإسكندرية علي قدم وساق من خلال مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف منطقة الحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي وقع مع صندوق العشوائيات لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، تخدم نحو مليوني نسمة، بتكلفة تقديرية 811 مليون جنيها.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، أطلق في 7 يوليو الماضي، إشارة البدء في تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة تقدر بـ148 مليون جنيها، ومدة تنفيذ 12 شهرا، وتقع المنطقة على مساحة 186 فدانا، يقطن بها حوالي 121 ألف أسرة.

وأكد المحافظ، في بيان سابق، أن جميع أعمال التطوير ستتم بالتوازي، بدءا من تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 56 مليون جنيه، وتركيب 500 شنيشة جديدة، فضلا عن 397 قديمة، وتطوير الطرق بتكلفة 74 مليون جنيه، من خلال رفع كفاءة ورصف 315 شارع بالمنطقة، وكذا تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 5 ملايين جنيه، من خلال تركيب 750 ذراعا و50 عامود إنارة.