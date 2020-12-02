الإسكندرية: تخفيض حضور العاملين إلى 50% من الأسبوع المقبل

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، القرار رقم 703 لسنة 2020، بشأن تخفيض نسبة حضور العاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة لديوان عام المحافظة بنسبة 50 %، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، مع وضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا للضوابط المحددة.

يأتي ذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الثانية من القرار على الضوابط الخاصة بقواعد ونظام التناوب لحضور العاملين بأماكن العمل، كالتالي:

1- التأكيد على عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير وانتظام العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

2- الحد الأدنى لتواجد قوة العمل بكل جهة والإدارات التابعة تكون بنسبة 50% يومياً.

3- لا يجري احتساب نظام التناوب من الإجازات المقررة قانونيا، ولا يؤثر على المستحقات المالية للعاملين.

4- قيام رؤساء الجهات ومديرو عموم الإدارات بإعداد جداول لتناوب حضور العاملين، مع ضرورة خلق بيئة تشاركية بين العاملين وبعضهم بكل إدارة، على أن تكون الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل ونسبة 5% من ذوي القدرات الخاصة.

5- في حال قيام المحافظة بتعطيل العمل بالمصالح الحكومية خلال أيام العمل الأسبوعية نظرا لموجات الطقس ومواجهة الأمطار الغزيرة، تحتسب ضمن جدول أيام التناوب لحضور العاملين.

6- إذا تلاحظ لرئيس الجهة أو مديري عموم الإدارات انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على المهام الوظيفية بالجهة رئاسته، يجوز له وقف نظام التناوب لحضور العاملين والعمل بكامل القوة الوظيفية.

وتنص المادة الثالثة من القرار على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري الخدمات والإدارات والأجهزة والهيئات التابعة، باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرا للحماية اللازمة للعاملين والمواطنين ومراعاة اشتراطات التباعد.

ويلتزم العاملون والمواطنون المترددون بجميع المنشآت الحكومية التابعة، بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بمواقع العمل، والتشديد علي تنفيذ إجراءات التطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة.