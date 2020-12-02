صور.. سفير بيلاروسيا يتفقد المراكز البحثية بجامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، سيرجي تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، والدكتور ميادة بلال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسن يونس، نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب "دسوقي" بالوفد الزائر في رحاب جامعة كفرالشيخ، وقال إن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانيات الجامعة البحثية والعلمية، وبحث سبُل التعاون المستقبلي بينها وجامعات دولة بيلاروسيا في المجالات الأكاديمية والبحثية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي والدواء والعلوم الزراعية والفيزيائية.

واصطحب الدكتور عبدالرازق دسوقي الوفد الزائر في جولة بحرم الجامعة، وكليات الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والعلوم والزراعة وورش كلية الهندسة ومستشفى الجامعة.

كما تفقد الوفد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد وأحواض الاستزراع السمكي وتربية الأسماك، وكلية الصيدلة وطب الفم والأسنان، ومزرعة البساتين بكلية الزراعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدفع قاطرة البحث ودعم التكنولوجيا، لتحقيق الربط بين البحث وتنمية المجتمع، تشجيعا للمشروعات البحثية لبناء مجتمع مصرى يتعلم ويبتكر، وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة.

وأشار "دسوقي" إلى اهتمام الجامعة بالعملية التعليمية والبحث العلمي، لافتا إلى إمكانيات الجامعة على المستوى الإنشائي والأكاديمي المتميز، الذي يهدف إلى تحقيق التعاون المستمر بين الجامعتين، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للباحثين.

من جانبه، أعرب سفير دولة بيلاروسيا عن سعادته بهذا اللقاء، ودعا إلى تبادل الزيارات والخبرات بين قيادات الجامعة ونظرائهم في جامعات بيلاروسيا؛ لبحث آليات التعاون ووضع الاستراتيجيات للأنشطة المختلفة، لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بشرية وبحثية وإنشائية.

وأكد سيرجي تيرتنتييف، تميز جامعة كفرالشيخ بالإمكانيات البحثية والتعليمية، وأشاد بنموذج الجامعة وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي، والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي، بجانب تميزها وترتيبها في التصنيفات الدولية، مشددا على أن ما شاهدوه اليوم من تطور الجامعة يدل على اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمي، وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى شباب الجامعات المصرية.