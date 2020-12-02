والدة الطفل "أدهم": أستاذته أجبرته على مسح جزمتها واتهمته بالتحرش

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، واقعة إجبار معلمة بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة، التابعة لإدارة الشروق التعليمية، الطالب أدهم مصطفى، 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، على مسح حذائها.

حكت "نسمة" والدة الطالب أدهم مصطفى لـ"الوطن"، أنه أثناء تواجد ابنها داخل الفصل يوم الأحد الماضي، طلبت منه المعلمة الكشكول الخاص به وأخبرها بأنه معها، وبالفعل أحضرت المعلمة الكشاكيل ووضعتها أمامها.

واتجه "أدهم" بحسن نية، إلى الكشاكيل وسحب كشكوله دون استئذانها، "المدرسة راحت زعقت له وضربته بالكشكول على وشه، وهو راجع يقعد داس على جزمتها بالغلط، راحت زعقت له تاني، وشدته من ودنه، وأجبرته أنه يمسح جزمتها، وهو فعلا عمل كدة، وراحت ضربته بعدها أكتر من قلم على وشه".

وأضافت "نسمة" لـ"الوطن"، أن جدة "أدهم"، كانت تنتظره خارج المدرسة حتى توصله إلى المنزل، وحكى لها الواقعة باكيًا.

وعرفت "نسمة" الواقعة عن طريق والدتها، فتواصلت مع بعض من أولياء أمور زملاء أدهم في الفصل، فأكدوا جميعًا صحة الواقعة.

وأكدت "نسمة"، أنها اتجهت إلى قسم الشرطة من أجل تقديم بلاغ، وتحرير محضر لإثبات الواقعة، وهناك نصحوها أنها تلجأ إلى الإجراءات القانونية التابعة للمدرسة والإدارة التعليمية أولا، "بالفعل قدمنا شكوى رسمية في المعلمة من خلال المدرسة".

تقول ولية أمر "أدهم"، أنه أثناء تقديم والد ابنها الشكوى داخل المدرسة، قالت له المعلمة: "طيب مش كنت تربي ابنك الأول، وتعرف هو عمل إيه، قبل ما تيجي تقدم شكوى، ابنك ده اتحرش بيا"، ودار ذلك الحديث أمام بعض المعلمين والإخصائية، على حد قولها.

وقالت والدة الطالب، إن ابنها مشهود له بالأخلاق والاحترام بشهادة جميع من بالمدرسة، وأنه لم يفتعل أية مشكلات قبل ذلك، مؤكدة أن المعلمة المذكورة، تتعامل بشكل سيئ مع جميع الطلاب وليس "أدهم" بمفرده، وسبق نقلها من مدرسة أخرى بسبب مشكلات أيضًا.

وتابعت "نسمة"، أنها قدمت شكوى رسمية في إدارة الشروق التعليمية، وما زالت قيد التحقيق من الشؤون القانونية، حيث جرى إيقاف المعلمة حتى انتهاء التحقيقات.

ومن جانبه قال عبدالعزيز فهمي، مدير عام إدارة الشروق التعليمية، إنه جار التحقيق حاليا في الواقعة، ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق يوم الأحد المقبل.

وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم استدعاء المعلمة صاحبة الواقعة في الإدارة، ولن تذهب إلى المدرسة لحين انتهاء التحقيق.