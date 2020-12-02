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إصابة 15 شخصا إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق الصعيد في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
06:17 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
اسعاف

اسعاف

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 15 شخصا، نتيجة انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق الصعيد مصر- أسوان الزراعي، في زمام مركز ملوي، بجنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير البحث الجنائي، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية المحرص، التابعة لمركز ملوي.

وأسفر الحادث، عن إصابة 15 شخصا بجروح وخدوش وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتقرر خروج 11 منهم لتحسن حالتهم.

بالانتقال والفحص، تبين أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

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