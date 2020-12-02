147 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء في المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بالاستمرار في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، استجابة للمواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة في الأيام الأخيرة، إلى جانب مطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأعلن محافظ المنيا، في تريح له، اليوم، أن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 147 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء حتى 30 نوفمبر.

وأضاف أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح في وقت قياسي ودون أي أعباء، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز ، لافتا أنه يتم استقبال جميع الطلبات طوال ايام الاسبوع في الفترتين الصباحية والمسائية و أيام العطلات والإجازات الرسمية .

وأشاد المحافظ، بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية للتعامل مع ملف التصالح، موجها الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية وجميع العاملين فيها، لما قدموه من جهد وعمل مخلص.

وأوضح أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن، تم تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء إلى 50 جنيها للمتر بالقرى ب وهو الحد الأدنى، وفقًا للقانون مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لقبول أي من المستندات المقدمة من المواطنين وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح.

وأشار إلى تنفيذ مبادرة " التصالح حياة " التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لسداد رسوم جدية التصالح لغير القادرين من الأسر الاولى بالرعاية بقرى المحافظة من الاكثر احتياجًا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي لاقت قبولا واستحسانا من المواطنين في جميع المراكز.