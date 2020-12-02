حبس والد "طفل ميكروباص المحلة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت نيابة ثان المحلة، حبس أحمد الراعي، سائق ميكروباص، والد الطفل ضياء، 12 عاما، المعروف إعلاميا بـ"طفل ميكروباص المحلة"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة دهس ابنه، 5 مواطنين بواسطة سيارة ميكروباص قيادته بمنطقة السبع بنات في المحلة بمحافظة الغربية، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين، وتهشم واجهة محل ودراجة نارية.

وكانت النيابة قررت تسليم الطفل لأسرته، مع التعهد بحسن رعايته وتربيته، ومتابعته من نجدة الطفل.

وكشف شهود عيان، تفاصيل الحادث، بقولهم أنه مساء السبت الماضي، اصطحب السائق أحمد الراعي ابنه ضياء معه إلى موقف سيارات كفر "حجازي- المحلة"، وجلس الطفل بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، واستغل فرصة انشغال والده بالزبائن وركوبهم السيارة والتحدث مع زملائه السائقين؛ ليحاول الطفل تقليد والده، فأمسك بعجلة القيادة من باب اللهو، فتحركت السيارة نحو المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المكان، ما أسفر عن دهس 5 أشخاص وتحطيم واجهة أحد المحال التجارية ودراجة نارية تصادف تواجدها في مكان الواقعة.

وكشف مسؤول بمستشفى المحلة العام، أن أحد المصابين توفي، وهي فتاة تدعى آية سامح؛ إذ كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، بينما الحالة الصحية للمصابين الـ4 مستقرة، وخرج منهم اثنان بعد تلقى العلاج، بينما يخضع "عمرو"، 3 أعوام، و"آية" عمرها عام للملاحظة، وإصاباتهما ما بين كسور وجروح، وأجريت الإسعافات لهما.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث حادث دهس سيارة ميكروباص في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.