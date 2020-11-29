حبس والد "طفل ميكروباص المحلة": لا يحمل رخصة قيادة

قرر رئيس نيابة قسم ثان المحلة، مساء الأحد، حبس أحمد الراعي، سائق، والد الطفل ضياء، في واقعة دهس سيارة ميكروباص 5 أشخاص ما تسبب في مصرع فتاة وإصابة ٤ آخرين بينهم طفلين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفل لا يحمل رخصة قيادة، ومكّن نجله من قيادة السيارة.

كانت النيابة العامة أمرت بإلقاء القبض على والد طفل لاتهامه بعدم حمل رخصة قيادة، وتمكينه الطفل من قيادة السيارة بالمخالفة للقانون، وباستجوابه قرّر نفس مضمون أقوال نجله.

كانت تحريات الشرطة كشفت أن المتسبب في الحادث طفل، كان يقود السيارة وقت وقوعه، فأُلقي القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، وبسؤاله قرر أنه كان يستقل السيارة في صحبة والده لمعاونته في جمع الأجرة من مستقليها، وعندما توقف بموقع الحادث وترجل منها، تاركا محركها يعمل، استقل هو مقعد القيادة وحاول تحريك السيارة فانطلقت مسرعة صوب المتوفاة والمصابين فصدمتهم، فضلا عن اصطدامها بدراجة نارية.

كما طلبت النيابة إرفاق مستند رسمي بقيد ميلاد الطفل المتهم من مصلحة الأحوال المدنية لتحديد عمره الحقيقي، وأخطرت خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث حالته، والتوصية بالتصرف الأمثل قبله؛ تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن حريته في ضوء أحكام قانون الطفل.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث حادث دهس سيارة ميكروباص، يقودها طفل، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن الطفل يدعى ضياء 12 عاما، ووالده أحمد الراعي، سائق ميكروباص بخط المحلة - كفر حجازي، ومعروف بين زملائه بسمعته الطيبة، ووقت الحادث، كان يجلس الطفل بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، واستغل فرصة انشغال والده بالزبائن وركوبهم السيارة والتحدث مع زملائه السائقين.

وأضاف الشهود، أن الطفل حاول تقليد والده، وأمسك بعجلة القيادة من باب اللهو، وبدون قصد ضغط بقدميه على دواسة الوقود، ما أسفر عن اندفاعها نحو المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المكان، حيث إن تلك المنطقة مزدحمة بالمواطنين، ما أسفر عن دهس 5 أشخاص وتحطيم واجهة أحد المحال التجارية ودراجة نارية تصادف تواجدها في مكان الواقعة.

وأوضح الدكتور جمال ابو شادي، مدير مستشفى المحلة العام، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفلين، "آية" وعمرها عام واحد، و"عمر" 3 أعوام، وحالتهما الصحية مستقرة، وحاليا يخضعان للرعاية الطبية، حيث إن عمر كان مصابا بقطع في وتر القدم.

وأشار إلى أن اثنين من المصابين خرجا بعد تحسن حالتهما الصحية، وتلقي العلاج اللازم، بينما توفى المصاب الخامس، وتدعى آية سامح، 23 عاما، وتم استخراج التصريح بدفنها.

وأوضح أن حالتها كانت خطيرة، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم في محاولة لوقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في الساعات الأخيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة.