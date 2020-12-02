النيابة تسلم طفل ميكروباص المحلة لأسرته.. واستمرار حبس والده

قررت نيابة ثان المحلة، تسليم الطفل "ضياء"، 12 عامًا، والمعروف إعلاميًا بـ"طفل ميكروباص المحلة"، لأسرته، مع التعهد بحسن رعايته وتربيته، ومتابعته من نجدة الطفل، واستمرار حبس والده على ذمة التحقيقات في واقعة قيامه بدهس 5 مواطنين بميكروباص والده، بمنطقة السبع بنات بالمحلة، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين، وتهشم واجهة محل ودراجة نارية.

وكشف شهود عيان عن أنه مساء السبت الماضي، اصطحب السائق أحمد الراعي، ابنه معه إلى الموقف، وجلس الطفل بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، واستغل فرصة انشغال والده بالزبائن وركوبهم السيارة والتحدث مع زملائه السائقين ليحاول الطفل تقليد والده، فأمسك بعجلة القيادة من باب اللهو، فتحركت السيارة نحو المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المكان، ما أسفر عن دهس 5 أشخاص وتحطيم واجهة أحد المحال التجارية ودراجة نارية تصادف تواجدها في مكان الواقعة.

وأكد زملاء السائق، أن موقف تحميل الركاب، هو موقف مؤقت قبل نفق السبع بنات بالمحلة، ويركب منه أهالي وسكان خط "كفر حجازي – المحلة"، وجرى نقلهم إليه منذ نحو شهر بسبب أعمال التطوير في ميدان محطة السكة الحديد، وهذه المنطقة تشهد تكدس السيارات والباعة الجائلين.

وكشف مسؤول بمستشفى المحلة العام، أن أحد المصابين توفى، وهي فتاة تدعى آية سامح، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، بينما الحالة الصحية للمصابين الـ4 مستقرة، وخرج منهم اثنان بعد تلقى العلاج، بينما يخضع "عمرو" 3 أعوام، و"آية" عمرها عام، للملاحظة، وإصاباتهما ما بين كسور وجروح، وأجريت الإسعافات لهما.

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث حادث دهس سيارة ميكروباص، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.