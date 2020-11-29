أهالي أجا يشيعون جنازة "آية" ضحية حادث ميكروباص المحلة

شيع المئات من أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان آية سامح، 21 عاما، ضحية حادث دهس سيارة ميكروباص المحلة، وسط حالة من الحزن خيمت على الجميع.

وكانت الضحية، تصادف وجودها في موقع الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، وكانت حالتها الصحية خطيرة، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم لوقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في الساعات الأخيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث حادث دهس سيارة ميكروباص، يقودها طفل، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن الطفل يدعى ضياء 12 عاما، ووالده أحمد الراعي، سائق ميكروباص بخط المحلة - كفر حجازي، ومعروف بين زملائه بسمعته الطيبة، ووقت الحادث، كان يجلس الطفل بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، واستغل فرصة انشغال والده بالزبائن وركوبهم السيارة والتحدث مع زملائه السائقين.

وأضاف الشهود، أن الطفل حاول تقليد والده، وأمسك بعجلة القيادة من باب اللهو، وبدون قصد ضغط بقدميه على دواسة الوقود، ما أسفر عن اندفاعها نحو المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المكان، حيث إن تلك المنطقة مزدحمة بالمواطنين، ما أسفر عن دهس 5 أشخاص وتحطيم واجهة أحد المحال التجارية ودراجة نارية تصادف تواجدها في مكان الواقعة.