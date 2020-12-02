طبيب: الأسوأ لكورونا لم يأت بعد والوفيات تزيد في ديسمبر ويناير وفبراير

قال الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة السابق، إن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، وأكثر أشهر تزيد فيها الوفيات عالميا هي ديسمبر ويناير وفبراير.

وتابع في تصريحات صحفية له: "الفترة القادمة الأرقام في العالم بتزيد زيادة ضخمة، واللقاحات مش هتدي أي مفعول قبل بداية الشتاء القادم، فبلاش أخبار نجاح لقاحات أو بدء إنتاجها تكون سبب إننا نهمل أكتر، بالعكس لازم تكون سبب إننا نلتزم أكتر، لأن في أمل بعد أشهر نخلص من الكابوس ده، فنلتزم علشان نعدي الفترة دي بدون خسارة حد بنحبه".

وأضاف: "عدوى انتشار فيروس كورونا بيننا كل يوم بتزيد، وبعدم التزامنا بندخلها بيوتنا بدون مانحس، ونتيجة كل تجمع أو قرار خاطئ هتظهر خلال أسبوع لأسبوعين، فبلاش نعتمد على الحظ ونراهن بصحتنا وصحة اللي بنحبهم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر، بفيروس كورونا المستجد، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة جرى شفاؤها، و6666 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.