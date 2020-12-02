تخليد وتدشين ومنح.. 7 قرارات مهمة من مجلس جامعة سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج، اليوم، 7 قرارات خلال جلسته برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، وهم كالتالي:

1- الموافقة على مقترح اللجنة النقابية للعاملين بشأن إطلاق اسم رؤساء الجامعة السابقين على مدرجاتها وفصولها، ودفعات التخرج بمختلف الكليات.

2- الموافقة على إنشاء مركز لأبحاث علوم وتكنولوجيا النانو.

3- الموافقة على مقترح مجلس إدارة مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات.

4- عقد اتفاقية شراكة التدريب بين كلية التكنولوجيا والتعليم والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

5- الموافقة على توقيع برتوكول تعاون بين مركز التشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم، وجمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال للصناعات الصغيرة؛ لتدريب الطلاب والخريجيين على الحرف الصناعية.

6- الموافقة على المشاركة في جوائز النيل المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة.

7- الموافقة على منح 6 درجات دكتوراه للباحثين بكليات "التربية، والآداب، والطب البشري، والآثار"، بالإضافة إلى 9 درجات ماجستير للباحثين بكليات "التربية، والعلوم، والآداب والزراعة"، ومنح "درجة الدبلوم العامة في تخصص الرياضة لطالب بكلية التربية الرياضية، و10 طلاب درجة الماجستير المهني في العلوم الزراعية، و20 طالبا بالمعهد الفني للتمريض درجة الدبلوم التخصصي في التمريض".