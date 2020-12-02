إعلان تحالف 3 مرشحين بجولة الإعادة في كفر الشيخ ضد أحمد الطنطاوي

أعلن 3 مرشحين أنهم سيخوضون جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها مركزي كفر الشيخ وقلين، منذ قليل، تحالفهم في جولة الإعادة، وهم سيد شمس الدين، مرشح حزب مستقبل وطن، وباسم حجازي، مرشح حزب الوفد، وياسر منير، مستقل؛ إذ أطلقوا على أنفسهم تحالف "أجيال".

ويخوض المرشحون المتحالفون جولة الإعادة ضد عضو مجلس النواب الحالي أحمد الطنطاوي، عضو تحالف "25-30" داخل البرلمان، واللواء مراد القطان، مساعد وزير الداخلية السابق، المرشح كمستقل، والبرلماني السابق محي القطان، مرشح حزب مستقبل وطن.