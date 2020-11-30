رسميا.. بالأسماء ننشر نتائج إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

حصد حزب مستقبل وطن، النصيب الأكبر من مقاعد جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي جرت بين 220 مرشحاً على 110 مقاعد، كما فجر مرشحو حزب النور مفاجأة بحصد 7 مقاعد، بعد فوز أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد الشريف، ليحتفظا بمقعديهما فى مجلس النواب المقبل.

وخرج عدد كبير من النواب الحاليين من السباق، وأبرزهم مي محمود، وإلهام المنشاوي، وهيثم الحريري، وعبدالرحمن البرعي، وتادرس قلدس، بينما فاز من النواب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومجدي ملك، وأبوالعباس تركي، وإبراهيم نظير، وسناء برغش، وحسام العمدة.

وفي الجيزة حيث جرت جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي دائرة البدرشين، وفاز بمقعدي الدائرة عماد الدين عبدالتواب الدرجلي، حزب مستقبل وطن، وحازم جودة "مستقل".

وأعلنت الهيئة رسميا نتائج الدوائر الخمس العامة في الإسكندرية بفوز كل من المرشح أبوالعباس تركي، ومحمد حسين الحمامي، وأشرف سردينة، وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح، بدائرة «المنتزه».

وفي «الرمل» فاز كل من عمر الغنيمي «مستقل»، وأحمد عبدالمجيد «مستقبل وطن»، وعلى الدسوقي «مستقبل وطن»، بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، فيما خسرت كل من إلهام المنشاوى، ومحمود عسكر وعفيفى كامل.

وفي دائرة «سيدى جابر» فاز مجدى الوليلى وأحمد المصرى، بمقعدي الدائرة، فيما خسر كل من مصطفى أبوزهرة وسمير البطيخى وفي الدائرة الرابعة «محرم بك»، فاز محمد جبريل «مستقبل وطن» ومحمود قاسم «مستقبل وطن» بمقعدي الدائرة وخسر كل من المرشح هيثم الحريرى وعمرو كمال.

وفي «الدخيلة» فاز كل من المرشح «أحمد خليل خير الله» و«أحمد الشريف» من «حزب النور»، «ليحسما المقعدين المتبقيين بالدائرة، وخسر كل من محمد عبدالناصر ومصطفى الطلخاوى مرشحىْ «مستقبل وطن».وفى الفيوم احتفظ 3 نواب بمقاعدهم.

وخسر 3 نواب آخرين ففي دائرة إطسا، فاز نائبين بالمقعدين، بينما خسر نائب آخر ومرشح حزب «النور»، وفاز «كامل فيصل» عضو مجلس النواب ومرشح حزب «مستقبل وطن» وكمال أبوجليل، مرشح حزب «مستقبل وطن» وخسر كل من مصطفى البنا مرشح «النور»، وياسر عبدالتواب سلومة عضو مجلس النواب.

وفي دائرة سنورس وطامية، فاز كل من محمد ثابت الجمال «فردي مستقل» وعبدالمنعم عبدالعليم مرشح حزب «النور»، ومحسن أبوسمنة عضو مجلس النواب، وخسر أحمد مصطفى عبدالواحد عضو مجلس النواب ومرشح حزب «حماة الوطن»، وأيمن الصفتى مرشح حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي».

وفي الدائرة دائرة مركزا أبشواى ويوسف الصديق، فاز محمد طه عبدالله محمود مرشح «مستقبل وطن»، وأحمد محمد دياب، وخسر كل من محمد مصطفى عبدالمولى اللحامى، وعلاء العمدة، عضو مجلس النوابوفى أسيوط حصد حزب «مستقبل وطن» مقاعد 10 من بين 12 مقعداً، هى إجمالى مقاعد المحافظة الفردي، مقابل مقعدين للمستقلين، أحدهما كان متحالفاً مع الحزب وهو العقيد علاء خيرالله.

وفاز في دائرة مركز ومدينة أسيوط مرشحا «مستقبل وطن» النائب محمد الدسوقي والمرشح مصطفى بدران، بمقعدين وفاز، المرشح المستقل العقيد علاء سليمان بالمقعد الثالث، بينما خسر النائب تادرس قلدس، والنائب البدري ضيف، ومرشح حزب مستقبل وطن مجدي كريم.

وفي دائرة الثانية، "ديروط والقوصية ومنفلوط " فاز نواب مستقبل وطن وهم النائب يونس الجاحر، والنائب إبراهيم نظير، وحمادة زهير والدكتور حسام ماضي.

وفي الدائرة الثالثة وتضم أبنوب وساحل سليم والبداري والفتح وأسيوط الجديدة، فاز الدكتور ناصر عثمان واللواء ناصر العمدة وأحمد حسين جودة.

وفي الرابعة وتضم أبوتيج وصدفا والغنايم، حصل كل من المرشح المتحالف مع حزب مستقبل وطن العقيد علاء خيرالله والمرشح الحسيني جلال، مرشح الحزب على أعلى الأصوات.

وفي مطروح فاز جمال عبدالله قاسم رسلان وشهرته جمال الشورى بالمقعد الذي جرت عليه الاعادة بدائرة مطروح والحمام وفى بنى سويف أسفرت النتائج التي اعلنتها الهيئة عن خسارة عضوىي مجلس النواب، عبدالرحمن برعى مرشح "حزب حماة الوطن" ، وعصام خلاف مرشح «مستقبل وطن»، وفاز النائبين، حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب عبدالحكيم مسعود مرشح حزب النور.

وحصل «مستقبل وطن» على أعلى 3 مقاعد، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على بمقعدين، فيما نجح مرشح حزب النور ومستقلان في الحصول على 3 مقاعد.

وفي الأقصر أعلنت اللجنة العامة، فوز المرشح بهاء الدين أبوالحمد عثمان، عن دائرة قسم الأقصر وفوز بهجت الصن، عن دائرة القرنة - أرمنت، وفوز المرشح باهي أمين مسعود ممثلاً عن دائرة مركز إسنا.

وفي سوهاج حصد «مستقبل وطن» 7 مقاعد يليه حزب الشعب الجمهوري الذي فاز بمرشحين، وحزب حماة الوطن بمقعد واحد، و4 مقاعد للمستقلين، وفي الدائرة الثانية وتضم «أخميم وساقلته» والمخصص لها مقعدان وفاز في الدائرة الأولى بمركز سوهاج زكريا حسان، ومحمد محمود لبيب "مستقبل وطن".

أما في الدائرة الثالثة "المراغة" فاز بالمقعد رفعت شكيب خفاجي، مستقل، وفي الدائرة الرابعة والمخصص لها 3 مقاعد وتضم «طهطا، طما، جهينة» فاز بها النائب مصطفى سالم، وإبراهيم خليفة، "مستقبل وطن"، ونشأت فؤاد عباس، عن حزب الشعب الجمهوري.

وفي الدائرة الخامسة ومقرها جرجا، فاز بالمقعدين ياسر نصر جلال، "حزب الشعب الجمهوري"، وخليفة رضوان عن «مستقبل وطن»، وفى الدائرة السادسة ومقرها المنشاه، فاز بالمقعد عاطف عثمان كعربان، "مستقل".

وفي الدائرة السابعة" البلينا"، فاز محمود حمدى أبوالخير، ونور الدين أبوستيت المرشحين عن حزب مستقبل وطن، وفي دار السلام، فاز بالمقعد أحمد عبدالسلام قورة، مرشح حزب «حماة الوطن».

وفي دوائر قنا، حول م «مستقبل وطن» على 4 مقاعد ة فى دائرة نجع حمادى وبندر قنا وقوص.

وأسفرت النتائج الرسمية في"جولة الإعادة" بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالمنيا وفق الهيئة الوطنية للانتخابات في5 دوائر انتخابية بالمنيا، عن خروج 4 نواب، من بين 10 خاضوا الجولة الثانية، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين خرجوا في جولتي المرحلة الاولى إلي 12 نائبا في المنيا منهم 8 في الجوله الأولي وهم:

"العميد أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مستقل، أحمد شمردن، حماة الوطن، اللواء أحمد شعراوي، مستقبل وطن، حمادة علي، مستقبل وطن، مجدي سعداوي، مستقبل وطن، أشرف شوقي، مستقل، عمرو غلاب أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، شريف نادي، عن نداء مصر.

وخرج 4 في الجولة الثانية وهم، سيد عبد الوهاب أبوبريدعه، مستقل، سمير رشاد، حماة الوطن، محمد بدوي، حماة الوطن، حسين غيته المصري الديمقراطي، وذلك خلال جولة الإعادة التي تنافس فيها 30 مرشحا بينهم 10 نواب للفوز بـ15 مقعدا.

وحافظ 6 نواب علي مقاعدهم في جولة الإعادة بحصولهم علي أعلي الأصوات وهم: عثمان المنتصر في دائرة بندر ومركز المنيا، إيهاب عبد العظيم في دائرة مغاغة، محمد أبو زيد ورياض عبد الستار في دائرة ملوي، مجدي ملك وتوحيد عامر في دائرة سمالوط ومطاي.

وحصل حزب مستقبل وطن على 9 مقاعد في الدوائر الخمس، يليه حزب الشعب الجمهوري الذي حصل مقعدين في دائرة مغاغه وبني مزار والعدوه، فيما خرج أحزاب هي المصري الديمقراطي وحماة الوطن والإصلاح والتنميه بدون مقاعد ، و فاز 3 مستقلين منهم واحد في دائرة ملوي، واثنان في دائرة أبوقرقاص، من بين 10 خاضوا جولة الإعادة.

وأسفرت النتائج الرسمية، في الدائرة الأولى بمركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، وتنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد حصل 3 عن حزب مستقبل وطن على 3 مقاعد وهم: أشرف أحمد عبد العزيز حسانين، على فهمى إسماعيل بدوى، وعثمان المنتصر عبد الرحمن.

أما المستقلين الثلاثة الذين فازو بالمقاعد هم سيد أبو بريدعه، وأندرو سامى محروس وخالد محمد حسنوفي الدائره الثانية بمركزي سمالوط ومطاي، تنافس فيها 6 مرشحين، للفوز بـ3 مقاعد، حصل حزب مستقبل وطن على المقاعد وهم مجدي ملك مكسيموس، محمد نشأت محمد حسن، توحيد تامر على محمدوفي الدائره الثالثة.

وتضم مراكز مغاغة وبني مزار والعدوه، تنافس فيها 8 مرشحين علي 4 مقاعد، حصدها: إيهاب عبدالعظيم، الوفد، أحمد عبد المحسن حته، الشعب الجمهوري، سعودى عبدالرحمن عبد الغفار، مصطفى خالد فتح الباب، الشعب الجمهوريوفي الدائره الرابعه وتضم مركز وبندر أبوقرقاص، تنافس فيها 4 مرشحين علي مقعدين وجميعهم مستقلين، فاز بالمقعدين: حسام أبو زيد، أحمد محمد عبد المنعم.

وفي الدائرة الخامسة بمركز وبندر ملوي، تنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد، وفاز فيها: رياض عبدالستار حسن، مستقبل وطن،محمدعبد الحكيم أبو زيد، مستقبل وطن، ومحمد مصطفى محمود.

وأعلنت الهيئة نتائج جولة الإعادة بمحافظ البحيرة ففي الدائرة الأولى دمنهور ومقرها دمنهور بالبحيرة، تنافس فيها 6 مرشحين للفوز على ثلاثة مقاعد برلمانية، وفاز بها عبد الرؤوف الطنيخي على والنائبة سناء أنور برغش وعادل حماد.

وفي الدائرة الثانية كفر الدوار وتنافس فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية فاز بها أحمد حمدي شرشوح ومحمود عادل شعلان على وسحر معتوق.

وفي الدائرة الثالثة مركز أبو حمص فاز بالمقعدين أحمد عبده عرجاوي مرشح حزب النور وأسامة عبد الفتاح المصر مستقل.

اما الدائرة الرابعة المحمودية ففاز بمقعدي الدائرة هشام سعيد الجاهل، وبلال حامد النحال، وفاز النحال بفارق 170 صوت فقط على الاقرب منه حيث حصل النحال على 56201 صوتا، وسامح عبد المحسن شاور، على 56031 صوتا وذلك قبل اضافة اصوات المصريين بالخارج

وفي الدائرة الخامسة حوش عيسى اعلنت الهيئة عن فوز المرشح المستقل علاء حمدى قريطم نجل النائب السابق ورجل الأعمال المرحوم حمدي قريطم بمقعد الدائرة ، أما الدائرة السادسة الدلنجات فاز بمقعد الدائرة أشرف سيف النصر المقرحي.

وفي الدائرة السابعة أبو المطامير فاز بمقعدي الدائرة خالد أبو خطيب ومرشح مستقبل وطن حمدي أبوخشيم، بينما خرج من المنافسة النائب الحالي عطية مسعود ورجل الأعمال حسام منور مرشح مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثامنة إيتاي البارود فاز بالمقعد محمد عبدالسلام حجازي المرشح محمد عزت عرفات، وفي الدائرة التاسعة كوم حمادة فاز عاصم عبد العزيز مرشد ونائب الغلابة أحمد حلمي الشيشيني.