مجلس جامعة المنصورة يكرم عميدة كلية الطب السابقة لفوزها بعضوية النواب

كرم مجلس جامعة المنصورة اليوم الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميدة كلية الطب السابقة، نظرا لفوزها بعضوية مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة الدقهلية، خلال الجولة الأولى التي جرت يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري.

في سياق آخر قدم الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، التهنئة للجامعة وعلمائها ومنتسبيها لظهور 15 من علماء جامعة المنصورة فى الدراسة التى صدرت بمجلة PLOS Biology وأعدها أساتذة من جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وعددهم ما يقرب من 160 ألف عالم من 149 دولة في 22 مجال علمي رئيسي و 176 تخصص فرعي.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس جامعة المنصورة اليوم الاثنين في جلسته رقم (570) بقاعة الدكتور أبو النجا بكلية الطب برئاسة رئيس الجامعة .

وقال رئيس الجامعة، إن الدراسة شملت تقريرين أحدهما تم تصنيف العلماء طبقا لمعامل التأثير المرجعي على مستوى النشر الدولي الإجمالي منذ عام 1834 م وحتى الآن، والتقرير الثاني بأفضل العلماء علي مستوي العالم في مختلف التخصصات حسب التأثير المرجعي للنشر الدولي خلال سنة 2019 م.

وأضاف أن التقرير الأول تضمن 15 من علماء جامعة المنصورة في مجالات "العلوم، الطب، الصيدلة، الهندسة، الطب البيطري" ويظهر التقرير أن 5 من علماء جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 عالم في مجال تخصصه، واثنان منهم ضمن أفضل 100 عالم في تخصصهم الدقيق، فيما تضمن التقرير الثاني قائمة بأفضل العلماء علي مستوي العالم في مختلف التخصصات حسب التأثير المرجعي للنشر الدولي خلال سنة 2019 م .

وأشار إلي أنه قد ضمت القائمة 24 عالما من جامعة المنصورة في مجالات التالية الهندسة والرياضيات، الطب وطب الأسنان، الكيمياء، الفيزياء، الزراعة، وأظهر التقرير أن 9 من علماء جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 عالم في مجال تخصصه، ثلاثة منهم من أفضل 100 عالم في تخصصهم.