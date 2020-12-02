إزاي تفتح حساب جاري أو توفير بالمعاملات الإسلامية في بنك مصر؟

يحرص الكثير من محبي إجراء جميع التعاملات المصرفية بالصيغة الإسلامية على البحث عن البنك المناسب والذي يتيح له إجراء جميع التعاملات الخاصة به دون المساس أو الاقتراب من التعامل بالفوائد، ويقدم بنك مصر خدمة التعاملات المصرفية بالصيغة الإسلامية للعملاء، للتسهيل عليهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل فتح الحساب الجاري وحساب التوفير بالصيغة الإسلامية، كالتالي:

الحساب الجاري

- يتم فتح الحساب الجاري تحت الطلب باسم العميل ويجوز للعميل تحريكه في أي وقت يشاء سحب أو إيداع ولا يخضع لمدة محددة.

- الهدف من الحساب الجاري هو حفظ الأموال وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار.

- الحد الأدنى لفتح الحساب للأفراد 1500 جنيه للحساب بالعملة المحلية و200 وحدة لباقي العملات.

- الحد الأدنى لفتح الحساب للشركات 5000 جنيه للحساب بالعملة المحلية و1000 وحدة لباقي العملات.

الحساب الجاري الاستثماري

- يتم فتح ودائع يفتح باسم العميل ويجوز للعميل تحريكه في أي وقت يشاء سحب أو إيداع ولا يخضع لمدة محددة.

- يتمتع الحساب الاستثماري بنفس مزايا الحساب الجاري ويمكن طلب دفتر شيكات.

- يتم خصم مصاريف كشف الحساب حسب الدورية ويمكن حفظ المراسلات لدى البنك بناء على طلب العملاء.

- الحد الأدنى لفتح الحساب للأفراد 1500 جنيه للحساب بالعملة المحلية و200 وحدة لباقي العملات.

- الحد الأدنى لفتح الحساب للشركات 5000 جنيه للحساب بالعملة المحلية و1000 وحدة لباقي العملات.

- يصرف العائد كل 6 أشهر ويتم تعلية العائد على الحساب كل عام ومقسم إلى شرائح.

حسابات التوفير

- حسابات التوفير غير قابلة للتحويل أو التنازل عنها ولا يجوز فتحها إلا للأشخاص الطبيعيين فقط مصريين أو أجانب.

- الحد الأدنى 1500 جنيه للحساب بالعملة المحلية و200 وحدة لباقي العملات.

- يصرف العائد بناء على طلب العميل حسب دورية الصرف (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) ومقسمة الي شرائح.

- يتم خصم مصاريف كشف الحساب حسب الدورية ويمكن حفظ المراسلات لدى البنك بناء على طلب العملاء.

ويمكن فتح الحساب المناسب بالنسبة للعميل من خلال التوجه لإحدى فروع بنك مصر الإسلامية وملء طلب فتح الحساب.