كيفية حصول أسرة الموظف على مبلغ تأميني تكافلي من بنك مصر بعد وفاته

بمجرد أن يتخطى الكثيرون سن الـ 60 عاما، يسعى العديد إلى تأمين مستقبل ذويهم بحصولهم على مبلغ تأميني أو معاش أو الشعور بالتقدم في السن، ويقدم بنك مصر خدمات التأمين البنكي التكافلي داخل فروع البنك للمعاملات الإسلامية، وتعد خدمة التأمين البنكي التكافلي من أهم خدمات المنظومة المتطورة للبنوك التجارية، وهي خدمات بنكية شاملة تخدم القطاع العائلي العريض لعملاء بنك مصر في إطار مبادرة الشمول المالي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الخدمات التأمينية المتاحة، المقدمة من بنك مصر للعملاء، في تعاون بينها وبين الشركة المصرية للتأمين التكافلي:

وثيقة التعليم "آي ستادي"

- تتميز الوثيقة بالمرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصي حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

- يتم الإعفاء من سداد الاشتراكات لمدة 12 شهرًا في حالة الإصابة بأحد الأمراض الحرجة.

- يتم تغطية مصاريف التعليم الجامعي.

- تمكن الوثيقة العميل من تغطية رسوم تعليم الأطفال في حالة وفاة المؤمن عليه.

- تمنح الوثيقة الورثة مبلغ تأميني تكافلي في حالة وفاة المؤمن عليه.

وثيقة التعاقد "آي ريلاكس"

تحرص وثيقة التعاقد على توفير مبلغ من المال للعملاء، لمساعدتهم على الحفاظ على مستوى المعيشة، حيث إنه يركز على ادخار اشتراكات دورية العملاء والتأمين الطبي الخاص بالأمراض الحرجة.

مزايا وثيقة التعاقد

- مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصى حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

- يحصل أقارب العميل على مبلغ تأمين في حالة الوفاة.

وثيقة الزواج "آي ستارت"

يقدم بنك مصر خدمة التكافل المشترك بين الزوج والزوجة لتأمين مستقبل الطفل حتى بداية حياته العملية من خلال وثيقة الزواج.

مزايا وثيقة الزواج

- مرونة في اختيار مدة الوثيقة بحد أدنى 10 سنوات، وحد أقصى حتى بلوغ المؤمن عليه سن 65 عامًا.

- يتم الإعفاء من سداد الاشتراكات في حالة وفاة المؤمَّن عليه.

- تقدم وثيقة الزواج خدمة التكافل المشترك بين الزوج والزوجة لتأمين حياة الطفل.

- يحصل الورثة على مبلغ مالي في حالة وفاة المؤمَّن عليه.