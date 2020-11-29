رئيس مجلس إدارة بنك مصر يحصل على جائزة "فخر العرب 2020"

فاز محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بجائزة «فخر العرب 2020» فئة القيادة المصرفية المتميزة، والتى يتم منحها للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد والتنمية الشاملة، وجاء التكريم فى إطار فعاليات الاحتفال الذى أقامته أكاديمية جوائز التميّز - دبى، لاختيار الشخصيات الأكثر تميزاً بغرض دعم جهود المتميزين وتقدير أصحاب المبادرات والإنجازات التى تحدث فرقاً فى حياة الأفراد، حيث يتم اختيار المرشحين ضمن القائمة وفقاً لمعايير عدة من أهمها، قياس مدى تأثيرهم فى مجتمعاتهم، القوة الإيجابية، ومدى المساهمة فى تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع.

هذا وقد بثت إدارة لجنة جائزة فخر العرب مراسم احتفالية تكريم الشخصيات العربية مباشرة من مدينة دبى للإنتاج وتسليم الجائزة للفائزين ممن لم يتمكنوا من الحضور عبر الاتصال المرئى، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وعلى صعيد أخر، شارك بنك مصر كعادته فى فعاليات المعرض الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آى سى تى 2020 مشاركة فعالة وإيجابية فى دورته الـ24 لهذا العام، التى أقيمت فعالياتها بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة فى الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى، حيث يحرص البنك على المشاركة السنوية فى هذا الحدث الذى يعد بمثابة المنصة الرئيسية التى تتبارى من خلالها كافة المؤسسات والهيئات والشركات لاستعراض أحدث مشروعاتها وحلولها التكنولوجية، ويحظى هذا الحدث بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات مع وجود آلاف الزائرين.

البنك أطلق قرض "إكسبريس" الإلكتروني للمشروعات الصغيرة خلال فعاليات "كايرو آي سي تي 2020"

وقام بنك مصر على هامش الفعاليات بعرض قرض المشروعات الصغيرة «إكسبريس»، والذى يعد أول قرض ديجيتال فى مصر، حيث يعد هذا المنتج هو أول منتج رقمى متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمى ببنك مصر الذى يعد الأول من نوعه للتحول الرقمى المصرفى، ويُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكترونى دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة خطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين هو أسرع قرض فى مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل فى ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وشارك البنك فى المعرض عبر جناح رقمى على أحدث طراز، قدم من خلاله كافة المعلومات للزائرين عن خدمات ومنتجات البنك المختلفة، مستعيناً بفريق عمل مدرب على أعلى مستوى وذلك للترويج لمنتجات التجزئة المصرفية وغيرها من الخدمات المصرفية الرقمية ومنها، محفظة بنك مصر BM Wallet، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكى BM Online، ومن الجدير بالذكر أن البنك يخطط لطرح الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكى BM Online، وذلك بتقديم أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية فى المجالات المصرفية التى تتيح تجربة أفضل للعملاء، وبنية تحتية لتعزيز أداء الخدمات المصرفية للعملاء.

ويأتى ذلك تماشياً مع التطور الحالى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإيماناً من بنك مصر بالدور الرائد والفعال لهذا القطاع فى تقدم ورخاء المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 3000 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من الخدمات، هذا كما يتيح البنك لعملائه إمكانية التواصل معه على مدار الساعة من خلال صفحات بنك مصر الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعى منها، الفيس بوك وتويتر وإنستجرام.. إلخ. وقد قام بنك مصر ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك فى مصر يطلق خدمةWhatsApp for business، فضلاً عن خدمة الإنترنت والموبايل البنكى BM Online التى تتيح العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتميزة التى تلبى احتياجات العملاء فى أى وقت وأى مكان، هذا بالإضافة إلى محفظة بنك مصر (BM Wallet) التى تسمح بتحويل أى مبلغ مالى عن طريق الهواتف المحمولة، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

هذا وقد حاز محمد الإتربى العديد من الجوائز التكريمية نظراً لدوره البارز فى خدمة الاقتصاد الوطنى ومن تلك الجوائز، حصوله على جائزة BT 100 للشخصيات الأكثر تأثيراً فى الاقتصاد المصرى لعام 2019 وذلك للعام الثالث على التوالى من مجلة بيزنس توداى، كما حصل على جائزة أفضل مصرفى عام 2018 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.