هاني رمزي: العالم كله مندهش من سيطرة مصر على كورونا

قال الفنان هاني رمزي، إن إقامة مهرجان القاهرة السينمائي، وسط جائحة كورونا، دليل على وجود إدارة استطاعت الحد من انتشار الفيروس، وهو مهرجان مهم جدًا، والعالم كله مندهش من وضع فيروس كورونا في مصر، ويتساءلون: "هي مصر فيها إيه؟".

وتابع رمزي، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أن منح جائزة "الهرم الذهبي" للكاتب والسيناريست وحيد حامد، أمر مفرح لأنه يستحق أكثر من ذلك، لأن عطاءه كثير، وهو يعتبر أبونا الروحي، وهو قيمة كبيرة جدا، وأيضا منى زكي، تستحق الكثير، موضحا: "فنانة بجد، وطول عمري شايفها حاجة حلوة أوي، وتكريمها النهاردة تكريم لينا كلنا".

وتابع بأنه يرغب في مشاهدة فيلم إلهام شاهين، الجديد، وأيضا يحرص على مشاهدة عمل ستقدمه منصة "فيو".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.