مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، وأصيب 28 آخرين، نتيجة وقوع 3 حوادث مرورية متفرقة بمراكز مطاي وبني مزار وملوى بالطريقين الزراعي والصحراوي في محافظة المنيا.

وقع الحادث الأول أمام مدخل مركز مطاى شمال المحافظة، نتيجة تصادم سيارتين أجرة "ميكروباص"، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة وراء الحادث، ونقلت الجثث والمصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

ووقع الحادث الآخر، بمركز بني مزار؛ نتيجة تصادم سيارتين بطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص، نقلوا إلى مستشفي الشيخ فضل.

بينما الحادث الثالث، وقع إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية المحرص، التابعة لمركز ملوي، وأسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح وخدوش وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقلوا إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتقرر خروجهم جميعا لتحسن حالتهم الصحية.

وتحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الـ3، وانتقل رجال المرور للفحص والمعايينة، وتسيير الحركة بالطرق التي شهدت الحوادث، وجرى إخطار النيابات العامة المختصة لتباشر التحقيق والتصرف.