رئيس هيئة قناة السويس يستقبل سفير جيبوتي لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، محمد ظهر حرس، سفير جيبوتي بالقاهرة؛ بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، بمبنى الإرشاد في الإسماعيلية.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالسفير والوفد المرافق له في قناة السويس، مؤكدا حرص الهيئة على فتح آفاقا جديدة، للتعاون مع الأشقاء الأفارقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويتماشى مع اتجاه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على الأصعدة كافة، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التواصل وتبادل الرؤى والأطروحات باعتبارها خطوة جيدة نحو دعم سبل التعاون.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أصبحت منصة متكاملة لخدمة حركة التجارة العالمية، لاسيما بعد افتتاح القناة الجديدة، التي نجحت في رفع كفاءة القناة وتطوير أبعادها، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، والاستفادة من حجم البضائع الضخم المارة عبرها، بإقامة المشروعات اللوجيستية والصناعية على ضفاف القناة، من خلال مشروع التنمية بمنطقة القناة.

وأشار "ربيع" إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية واعدة تهدف إلى الترويج لأنشطة شركاتها وترساناتها المتخصصة في مجال النقل البحري، وفتح أسواق جديدة لها في القارة الأفريقية، معلنا استعداده لتقديم التسهيلات الممكنة كافة، التي تكفل بدء التعاون الفعلي في المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة، أطلع الفريق ربيع الحضور على مستجدات المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة بمختلف المجالات في الآونة الأخيرة، ووجه لهم الدعوة لعمل زيارات تفقدية لشركات وترسانات وكراكات الهيئة.

تضمن برنامج الزيارة عرضا تقديميا عن قناة السويس الجديدة، تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي توثق تاريخ القناة، وتوضح المكانة الرائدة لها في خدمة حركة التجارة العالمية.

من جانبه، أعرب سفير جيبوتي عن فخره بما تشهده قناة السويس من تطوير سواء على صعيد المجرى الملاحي، أو فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة مما تمتلكه شركات وترسانات الهيئة من قدرات وإمكانيات، وأبدى رغبته في بحث فرص التعاون والاستثمار وعمل لقاءات أخرى لبحث فرص التعاون الممكنة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير محمد ظهر حرس، سفير جيبوتي بالقاهرة.