ربيع: 488.1 مليون دولار عائدات هيئة قناة السويس خلال نوفمبر

قالالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حركة الملاحة بالقناة سجلت عبور 1614 سفينة في الاتجاهين خلال شهر نوفمبر، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100 مليون و 200 ألف طن.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، في بيان للهيئة، اليوم، أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر في زيادة معدل الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 488.1 مليون دولار مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 11.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.4 %.

وأضاف رئيس الهيئة أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي "فيروس كورونا" وكسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح أن قناة السويس شهدت عبور حاملة السيارات "TIGER" الناقلة للقطار الأسطوري "l' ORIENT "EXPRESS خلال رحلتها عبر القناة، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء أنتويرب ببلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

وتتبع السفينة الخط الملاحي Wallenius/Eukor ، وتصنف كواحدة من أكبر حاملات السيارات في العالم، حيث يبلغ طول السفينة ٢٢٢,٧٠ مترا، وعرضها ٣٢ مترا، بغاطس ٣٢ قدم، فيما تصل حمولتها الكلية إلى ٨٠ ألف طن.

ويعد قطار الشرق أحد المقتنيات التاريخية، ويعود تاريخ عربة الجرار إلى عام ١٨٥٠ م، فيما يرجع تاريخ عربات القطار إلى عام١٨٨٣ حيث كان إحدى حلقات الوصل بين أوروبا والشرق وامتدت رحلاته لتشمل محطات متتالية أبرزها ( باريس - لندن – أسطنبول – سوريا – بغداد - مصر - كتاراكت بأسوان).

‏جدير بالإشارة إلى أنه من المقرر قيام معهد العالم العربي بباريس بتنظيم "معرض قطار الشرق السريع " ضمن مقتنيات معرض ضخم بسنغافورة في ديسمبر المقبل ليكون بذلك العرض المتحفي الأول للقطار خارج فرنسا.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس كانت ومازالت شريكاً رئيسياً في حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب وتستمر مسيرتها الممتدة منذ ١٥١ عامًا لربط الشعوب ودعم سبل التنمية والعمل على حفظ التراث من خلال تبني مشروع إحياء مبنى المقر الأول للشركة العالمية لقناة السويس ليكون متحفا عالميا يسرد تاريخ القناة ويوضح مكانتها العالمية.