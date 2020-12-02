الفنان مصطفى درويش يعلن إصابته بـ"التسمم"

أعلن الفنان مصطفى درويش، إصابته بالتسمم، مؤكدا أنه مر منها بسلام، وأن صحته جيدة في الوقت الحالي.

وكتب "درويش" عبر حسابه بـ فيس بوك، "الحمدلله.. حالة تسمم وعدت أنا كويس"

وتعرض الفنان مصطفى درويش، لوعكة صحية، حسب ما أعلنه حساب يحمل اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت صفحة تحمل اسم الفنان مصطفى درويش، صورته وهو نائم وبدا عليه الإرهاق والتعب على عدد من المقاعد، ومُلقى عليه "جاكت" لتغطيته.

وكتب المسؤول عن صفحة الفنان مصطفى درويش، تعليقًا على الصورة، بقوله: "ألف سلامة عليك يا حبيب الملايين.. تقوم بالسلامة يارب".

وطلب المسؤول من المتابعين ضرورة الدعاء للفنان مصطفى درويش، حتى يتجاوز وعكته الصحية، التي لم يكشف عن تفاصيلها أو أسبابها "دعواتكم للأستاذ مصطفى درويش".

وفي شهر يونيه الماضي، أصيب الفنان مصطفى درويش، بفيروس كورونا، وكشف الفنان مصطفى درويش، تجربة إصابته بفيروس كورونا، قائلًا، إنه شعر بوجع شديد في البطن، وارتفاع درجات الحرارة، فأجرى أشعة على الصدر وتبينت إصابته بكورونا، "ماكانش دور عابر".

وأضاف "درويش"، خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه كتب الرقم السري لخزنته، وأخبر إخوته بمكان أمواله "كتبت وصيتي واديتها لإخواتي، الحمد لله عدت بالسلامة".

وعلق على دعم زملائه في مسلسل "بـ100 وش" خلال إصابته بفيروس كورونا، "بتأثر أنا في الحاجات اللي زي دي، عشان أبويا وأمي متوفيين، بكيت جدًا.. متشكرين يا رجالة".مسلسل "بـ100 وش"، عرض في رمضان الماضي، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعلا رشدي، وحسن أبو الروس، وشريف دسوقي، وسلوى محمد علي، تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبوذكري.