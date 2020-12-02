فراج عن التحكيم بـ القاهرة السينمائي: الاختيار بمعايير غير تجارية

أعرب الفنان محمد فراج، عن تمنياته بخروج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، بشكل مشرف للدولة المصرية: "فخور جدًا بمشاركتي بالممر وفي مهرجان القاهرة السينمائي، وسعيد جدًا للغاية من هذا، كما أني سعيد جدا بجائزة أفضل ممثل في فيلم الممر".

وأضاف فراج، خلال لقائه على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه لأول مرة في حياته يجري اختياره كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، وهو شيء يُشرفه جدًا ويجعله يشعر بالفخر والفرح: " يارب الموضوع يخلص على خير ويتم بنجاح".

وأشار إلى أنه سيحكم مسابقة "أفلام أسبوع النقاد"، وجرى إطلاق "أسبوع" كون سيشارك فيه 7 أفلام على مدار 7 أيام: "اختيار الأفلام بوجه نظر فنية بحتة من غير أي معايير أو مقاييس تجارية خالص من لجنة التحكيم".

وتابع :" لجنة التحكيم تتمثل في علا الشيخ من الأردن، وهي ناقدة، ومخرج صربي، والعبد لله، ناقد ومخرج وممثل، يارب أكون قد المسؤولية".

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.