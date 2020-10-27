توتر العلاقة بين محمد فراج وبسنت شوقي بمهرجان الجونة.. "رمت تليفونها"

شهدت العلاقة بين الفنان محمد فراج، وخطيبته بسنت شوقي، توترًا كبيرًا، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش حضورهما إحدى فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وفوجئ بعض ضيوف المهرجان بوجود علامات الغضب على "فراج" و"بسنت" خلال وجودهما على الـ"ريد كاربت"، ويسير كل منهما بمُفرده، إلا أنّ مصوري القنوات الفضائية طالبوهما بالوقوف لعدّة دقائق بشأن التقاط مجموعة من الصورة، إلا أنّ "فراج" رفض ذلك الأمر.

ودخلت "بسنت" في حالة من الغضب، الأمر الذي دفعها لرمي هاتفها على الأرض، حتى حاول "فراج" تهدئة الأمر أمام المصورين، وسرعان ما حمله من الأرض ودخلا سويًا لمُتابعة أحد الأفلام.

وكان الفنان محمد فراج، قد قال إن تصوير فيلمه "الصندوق الأسود"، انتهى منذ شهر ديسمبر الماضي، ولكن عرضه تأجل بسبب فيروس كورونا، ولكن الشركة المنتجة قررت طرحه يوم 28 أكتوبر.

وأضاف "فراج"، في مقابلة مع قناة "ON" الفضائية، على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، أن الفيلم به جريمة، وحركة "أكشن"، وغموض، لافتا إلى أن الفيلم يقوم ببطولته أيضا الفنانة منى زكي، والفنان مصطفى خاطر.

وعن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، قال إنه حتى الآن لا يعرف ما هو دوره، وكل ما حدث أنه تواصل مع المخرج بيتر ميمي، وتحدثا عن وجوده في العمل.

أما الفنانة بسنت شوقي، خطيبة محمد فراج، فأشارت إلى أن مكان إقامة المهرجان هذا العام جديد، والحضور حريصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن أمامها طريقا طويلا في الفن، وما زالت تبدأ، وهي تحب الكوميدي، وتريد المشاركة في العديد من الأعمال الكوميدية.

وكانت إدارة المهرجان، قد وجهت الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.