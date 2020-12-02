ريهام عبدالغفور: 2020 صالحتني بمسلسل ربع قيراط

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنها تعتبر وجودها في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، شرف كبير لها، كما أنها لها فيلم قصير مشارك في المهرجان، وبالتالي فإن المهرجان مميز جدًا بالنسبة لها.

وأضافت "عبدالغفور"، في لقاء مع قناة "dmc" على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنها سعيدة بتكريم السيناريست وحيد حامد، والفنانة منى زكي في المهرجان.

وأشارت إلى أن شخصية "منى" في مسلسل "ربع قيراط" موجودة في كل منزل، والجمهور أعجب بالدور، وهي أحبته كثيرا، مشددة: "حسيت إن 2020 بتصالحني بمسلسل ربع قيراط"، مضيفة: "هي كانت سنة سودة عليا وعلى ناس كتير، ولكن اتصالحت عليها بسبب المهرجان، وبسبب المسلسل، وهي تعتبر درس وحكمة للامتنان لما هو بين إيدينا"

ولفتت إلى أن الأعمال الدرامية القصيرة "فكرة ظريفة"، ومناسبة للعصر الحالي.

وأكدت أنها سوف تشاهد جميع الأفلام القصيرة التي ستعرض في المهرجان لأنها عضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الليلة، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا، أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.