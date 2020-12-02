والد الطفلة شروق: الرئاسة اهتمت بمرض ابنتي.. وموعد العملية الأحد

قال مصطفى محمد، والد الطفلة شروق، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها، إن فريق طبي مجهز، اصطحب الطفلة إلى المستشفى الجامعي بأسيوط، لتلقي الرعاية اللازمة، حيث أن الطفلة مولودة، بثقبين في القلب.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن العائلة تابعت حالة الطفلة لدى أحد الأطباء في المحافظة منذ فترة طويلة.

وأوضح أنه توجه باستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بيومين، تلقى اتصالا هاتفيا من مجلس الوزراء، ووجهوه بالذهاب إلى مستشفى الجامعة، وكان يتابع الحالة الخاصة بالطفلة عبر التحاليل والأشعات، التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأكد أنه في أعقاب ذلك، هاتفته وزيره الصحة، وطلبت منه مقابلة أحد الأطباء في المستشفى، وعلى الفور توجه إليه، ومن ثم ذهبت إحدى سيارات الإسعاف لجلب الفتاة من المنزل، وعلى الفور، تقرر تحديد موعد الأحد المقبل لها لإجراء العملية.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.