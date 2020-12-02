محافظ بني سويف: لجنة لمتابعة إجراءات كورونا بالمصالح الحكومية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة للمرور على المصالح الحكومية، لمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية، ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبدأت اللجنة التي ترأسها محمد جبر، معاون المحافظ، عملها بالمرور على بعض المصالح الحكومية، التي شملت إدارات الديوان العام، وإدارة الأملاك ومديرية الشباب والرياضة.

وتابعت اللجنة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية داخل تلك الجهات لتجنب العدوى بكورونا، التي شملت التأكيد على قياس الحرارة باستخدام الكواشف وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وكان محافظ بني سويف قد أصدر قرارا رقم 1240 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ، وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، التي كلفت بالمرور على الجهات الإدارية كافة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من اتخاذ تلك المصالح الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.